GF 15 | Jonathan contro Favoloso e Baye Dame | “Non perdono queste cose”

“Presto correte! Si ammazzano!”. Isola : è scontro totale. Tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian si mette malissimo. Inizia un chiarimento - ma i toni si alzano e la scena è raccapricciante : naufraghi scioccati e senza parole : Mancano solo pochi giorni e poi scopriremo chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi. Un’edizione funestata dai colpi di scena, ma nonostante tutto gli ascolti sono rimasti alti. Tra le tante storture del reality quest’anno è saltata agli occhi di tutti la totale mancanza di coesione tra i naufraghi che hanno giocato all’Homo homini lupus. La dimostrazione di questa tensione è emersa proprio in queste ore. Amaurys Perez e Jonathan ...

Lorenzo Crespi : insulti e minacce contro Jonathan Kashanian? : Una nuova ondata di polemiche investe Lorenzo Crespi a pochi giorni di distanza dalla sua ultima ospitata a Domenica Live. Barbara D'Urso, padrona di casa del contenitore domenicale, avrebbe invitato l'attore messinese per offrirgli la possibilità di ritrovarsi con un amico di vecchia data. In studio infatti era presente anche Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi, con il quale Lorenzo Crespi lavorò per ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini contro Jonathan Kashanian e il pubblico la manda a casa : Alessia Mancini è stata un personaggio fondamentale durante l' Isola dei Famosi grazie alle sue capacità di leadership che però non le hanno risparmiato critiche e nemici sia in Honduras che nello ...

Lorenzo Crespi choc prima di Domenica Live : insulti contro Jonathan? : Jonathan Kashanian insultato da Lorenzo Crespi prima di Domenica Live? Lorenzo Crespi è stato ospite oggi a Domenica Live per incontrare il suo amico Franco Terlizzi dopo tanti anni. L’attore però, proprio per difendere l’ex pugile dalle accuse di Jonathan Kashanian fatte all’Isola dei Famosi, lo avrebbe duramente insultato su Twitter per poi cancellare tutto. Lorenzo però sarebbe stato incastrato da un utente, che è riuscito ...

Barbara d’Urso difende Jonathan dopo lo sfogo contro Alessia Mancini : Jonathan contro Alessia Mancini: Barbara d’Urso dice la sua Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stato mostrato lo sfogo di Jonathan Kashanian contro Alessia Mancini, commentato anche da Barbara d’Urso. Il naufraga dell’Isola dei Famosi è stato infatti duramente attaccato ieri in diretta sia da Alessia Marcuzzi che da Mara Venier riguardo alla rivelazione choc fatta sulla Mancini. In realtà era stata proprio la ...

Isola - giorno 72. Jonathan contro Bianca dopo essere stato nominato anche da lei : «Stasera dovevi schierarti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei Si è chiusa l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui per sapere cosa è successo), e le alleanze sembrano ormai scompaginate. Nel mirino sembra esserci soprattutto Bianca Atzei, su cui iniziano a nutrire dei dubbi i suoi amici più cari dell’Isola: Alessia Mancini e Jonathan. Isola dei Famosi, giorno 72| Jonathan contro Bianca dopo la puntata i naufraghi tornano tutti insieme su ...

Isola dei Famosi : lo sfogo di Jonathan contro la Mancini che spiazza tutti : Jonathan sbotta durante la dirette dall’Isola dei Famosi: lo sfogo che spiazza tutti La puntata in diretta dell’Isola dei Famosi ci ha riservato grandi sorprese anche stasera. A perdere le staffe durante il collegamento con l’Italia è stato questa volta Jonathan Kashanian. Tirato in causa da Alessia Mancini e poi inviato a dire la verità […] L'articolo Isola dei Famosi: lo sfogo di Jonathan contro la Mancini che spiazza ...

Jonathan Kashanian/ La rivelazione : "Ecco cosa mi ha detto Alessia contro la Rinaldi" (L'isola dei famosi) : Jonathan Kashanian ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei Famosi 2018. Dopo la lite con Franco Terlizzi prosegue l'amicizia con Bianca Atzei(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:16:00 GMT)