Israele colpisce nord Striscia di Gaza : Gerusalemme, 12 mag. (AdnKronos) – Israele colpisce nel nord della Striscia di Gaza . Lo riferisce l'edizione online del quotidiano Haaretz, secondo cui le forze aeree israeliane hanno preso di mira un generatore e hanno lanciato 7 missili in un'area rurale ad est della città di Beit Hanoun. Non sono segnalate vittime.

Gaza - Israele chiude l'unico valico di accesso per le merci : Israele ha annunciato la chiusura sino a nuovo ordine del valico di Kerem Shalom, unico punto di accesso delle merci alla Striscia di Gaza . La chiusura, in vigore da domenica, è stata decisa a seguito ...

Gaza : Hamas - manifestazioni potranno superare confine Israele

Volevano infiltrarsi in Israele da Gaza - 3 uccisi