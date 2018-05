Gasperini | minacciato da Pairetto

Serie A Atalanta - Gasperini : «Pairetto mi ha minacciato» : BERGAMO - " Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa ...

