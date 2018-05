Furti di auto | altre tre vetture recuperate e restituite ai proprietari

Modena - Furti e rapine con auto rubate : presa baby gang/ Ultime notizie video : arrestati 5 minori nordafricani : Cinque minorenni tutti nordafricani sono stati fermati dalle forze di polizia di Modena: sono accusati di furti, scippi e altri reati, un fenomeno che colpisce la città emiliana(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:24:00 GMT)

Continua la razzia delle Ford. Altri tre Furti d'auto nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Una Kuga, una Fiesta e una C-Max. Sono ancora delle Ford le auto sparite nella notte a San Benedetto. I ladri sono tornati a colpire in riviera e, come accaduto nelle scorse ...

Palermo : Furti e ricettazione di auto - arresti : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Palermo, che in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali restrittive, emanata dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proceduto all’arresto di alcune persone che, in concorso tra loro “erano dediti ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli commessi ...

Furti d'auto : Roma al primo posto - superate Napoli e Milano : Consultando l'ultimo dossier della Polizia Stradale, presentato al vertice Euvid che ha radunato 27 forze di polizia europee, è possibile constatare come la geografia e le modalità...

I dati della polizia - Furti d'auto in calo - la Panda è la più rubata : Continuano a calare i Furti d'auto in Italia. Dopo la flessione del 5,28% registrata nel 2016 (i dati comprendono i veicoli per persone e merci), anche il 2017 mostra un dato negativo: sono stati 147.117 i mezzi rubati, il 6,25% in meno rispetto all'anno precedente con le sole auto in declino del 5,59% (103.030). Cala, però, anche il numero di auto ritrovate: secondo i dati della polizia stradale risulta rinvenuto soltanto il 7,67% (63.979) dei ...

Furti d'auto - ecco come proteggersi secondo la polizia" : ecco come ci rubano le auto. Ed ecco cosa fare per non farsele rubare. La Polizia svela i segrei di questo mondo, e lo fa proprio il giorno dell'atteso Meeting of vehicle Identification Expert' in cui i rappresentanti delle Polizie dei 27 paesi europei aderenti, con la partnership di Europol, si incontrano ...

Roma capitale dei Furti d'auto : superata Napoli : In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina

Roma capitale dei Furti d'auto Superate Napoli e Milano : Non rompono più vetri, non forzano le serrature e giocano sul tempo: meno di 15 secondi per un colpo. Sono i nuovi ladri d'auto 2.0: veri hacker che grazie a sofisticati congegni elettronici riescono ...