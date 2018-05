Forza Italia | inaugurata la nuova sede a Lecce | ' Lavoriamo per il territorio'

Silvio Berlusconi - la bomba dentro Forza Italia : 'Ad ottobre torna in Parlamento - chi gli lascerà il seggio' : Senatore Silvio Berlusconi , il ritorno. C'è già la data che può cambiare la storia di questa legislatura: ottobre, quando qualche senatore di Forza Italia con ogni probabilità gli lascerà il posto a ...

Silvio Berlusconi - Tribunale lo "salva" dalla legge Severino/ Forza Italia esulta : candidabile (ed eleggibile) : Berlusconi candidabile: riabilitazione dal Tribunale di Milano. Il leader di Forza Italia torna eleggibile. Salvini si congratula, "felice per lui". Videomessaggio in arrivo?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:20:00 GMT)

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Silvio Berlusconi candidabile - Forza Italia festeggia così : per chi è la pugnalata pubblica : 'Finalmente è finita'. Esulta così, sui social, il gruppo di Forza Italia alla Camera per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha dato via libera alla riabilitazione di Silvio ...

Berlusconi : La Loggia - riabilitazione rilancia Presidente e Forza Italia : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - La riabilitazione di Silvio Berlusconi "è una notizia molto positiva" perché "toglie una macigno dall'agibilità politica di Berlusconi, e quindi di Forza Italia. E, sicuramente, prelude a un forte rilancio sia di Berlusconi che di Forza Italia". Lo ha detto all'Adnkron

Riabilitazione Berlusconi - Forza Italia esulta. Salvini 'Felice per lui e per la democrazia' : ROMA - Una fortuna per l'Italia e per tutti gli elettori che lo hanno votato e che avrebbero continuato a farlo se la legge Severino non gli avesse impedito di candidarsi. Una giustizia, secondo molti ...

Clima da Liberazione in Forza Italia - Berlusconi è tornato : Dentro Forza Italia la notizia è deflagrata come un elisir di giovinezza. C'è un Clima da Liberazione nel partito azzurro che ritrova il suo leader. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, di nuovo presentabile, può essere eletto alla Camera o al Senato, è abilitato a giocare pienamente la partita politica. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso un provvedimento subito esecutivo che cancella gli ...

Berlusconi riabilitato. Forza Italia esulta : "Giustizia è fatta" : 'Giustizia è fatta - scrive su Facebook Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera -. Finalmente il nostro leader Silvio Berlusconi ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di ...

[Il retroscena] Il Pd vuole la presidenza della commissione di controllo sui Servizi Segreti e consegna la Rai a Forza Italia : Per la cronaca l'esponente azzurro più titolato a guidare la Vigilanza Rai sarebbe l'ex capogruppo al Senato Paolo Romani, che è stato a più riprese ministro per le Comunicazioni. Per aggirare questo ...

Nei sondaggi volano Lega e M5S - tracollo Forza Italia : voti verso il Carroccio Video : Un motivo del passo di lato di Silvio Berlusconi verso il Governo Lega-5 Stelle in costruzione in queste ore [Video]? Il terrore del ritorno al voto a luglio paventato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in chiusura del ciclo di consultazioni al Quirinale. Uno scenario, questo, ampiamente confermato dall’ultimo sondaggio di Demopolis per la trasmissione di La7 Otto e mezzo, in onda giovedì sera, e inserito all’interno della rubrica ...

Sondaggi - M5s e Lega si avvicinano al governo? Tutt’e due in calo. Risalgono Pd e Forza Italia. Liberi e Uguali sopra al 4 : Basta avvicinarsi a Palazzo Chigi che i Sondaggi cambiano direzione. M5s e Lega, dopo tendenze positive durante tutt’e due i mesi di trattative per formare una maggioranza di governo, per la prima volta segnano entrambi il segno meno, anche se restano di gran lunga le prime due forze politiche nei Sondaggi. Secondo i dati di Emg per #Cartabianca la Lega cala dello 0,3 per cento in una settimana e si abbassa leggermente fino al 23,2, mentre ...

Nuovo governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Forza Italia si tiene le mani libere. Renzi : M5s e Lega mantengano promesse : 'M5s-Lega non piacciono alla Europa? Neppure a me, ma conta il voto'. Loro fanno il governo noi siamo all'opposizione, si chiama democrazia' twitta l'ex segretario Pd. Carfagna , FI, : 'Non voteremo ...