Formula 2 | colpo Russell in gara 1 in Spagna

Formula 1 Australia - colpo di scena : Vettel in testa! : Formula 1 Australia – Grande spettacolo nel primo appuntamento di Formula 1, si corre in Australia. Nelle qualifiche dominio di Lewis Hamilton ma in gara è tutta un’altra storia. Il pilota della Mercedes mantiene la prima posizione in partenza su Raikkonen e Vettel e sembra avere il passo per mantenere la prima posizione. Hamilton e Raikkonen ai box, non Vettel e la strategia paga, virtual Safety Car, Vettel entra ai box e si trova ...