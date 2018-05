Formula 1 | Hamilton in pole a Barcellona | poi Bottas Le Ferrari in seconda fila

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Catalogna. Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al pilota della Ferrari The post Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - Hamilton : 'Passo Ferrari? Forse ha scelto di andare più piano nelle libere' : "La giornata è stata piuttosto positiva. E' stata anche abbastanza complicata per il tanto vento". Sono le parole di Lewis Hamilton al termine del venerdì di libere in Spagna, che lo hanno visto ...

Formula1 Libere2 Montmelò - svetta Hamilton; Ricciardo 2° - Vettel è 4° : Nelle FP2 Lewis Hamilton , 1'18'259, è stato il più veloce con un tempo tuttavia più alto del miglior crono fatto registrare al mattino dal compagno Valtteri Bottas, primo nelle FP1, confermando tempi ...

Formula 1 - Hamilton : 'Gp a Miami? Posto fantastico - ma il circuito potrebbe essere migliore' : 'Il Gp di Formula 1 di Miami rappresenta una fantastica opportunità per portare il più grande spettacolo delle auto da corsa sul pianeta in una delle città più rappresentative del mondo e siamo lieti ...

Formula 1 - il portafortuna di Hamilton a Baku? Christina Aguilera nei box : Le foto pubblicate sui social da entrambi i protagonisti parlano chiaro: il segreto della vittoria a Baku del pilota inglese è la cantante statunitense, in visita in Azerbaigian per il Gran Premio. ...

Formula 1 - Hamilton dopo il GP Baku : 'Bottas meritava di vincere - ho avuto fortuna' : La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il GP dell'Azerbaigian al termine di una gara segnata da ripetuti ingressi della safety car sul circuito di Baku. Seconda la Ferrari di Kimi Raikkonen, che a due ...

