FORMULA 1 DIRETTA GP SPAGNA 2018 Qualifiche live | pole position per Hamilton | le Ferrari

FORMULA 1 DIRETTA GP SPAGNA 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 qualifiche : quale sarà la gomma vincente? : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp SPAGNA 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi 12 maggio). Se nelle ultime tre qualifiche la Ferrari aveva avuto la meglio conquistando la pole position con Sebastian Vettel e monopolizzando in due occasioni la prima fila grazie a Kimi Raikkonen, qui a Barcellona la Mercedes ha tutte le carte in regola per tornare a dettare legge sul giro ...

FORMULA 1 - GP Spagna 2018 : diretta qualifiche oggi 12 maggio - orari Sky - TV8 e streaming : Per la visione in streaming dell'evento, invece, questa sarà garantita solo su Sky Go per quanto riguarda la tv di Murdoch, servizio riservato ai soli abbonati.