Flat tax | reddito di cittadinanza | abolizione della Fornero valgono oltre 100 mld di euro

Governo M5S-Lega - intesa su Flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini , e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di conflitto di interesse, ma non come legge punitiva». Il confronto, che prosegue domenica, registra anche il monito di Mattarella: «Il ...

Flat tax - legge Fornero - disoccupati : i temi caldi dell’accordo fra Lega e 5 Stelle : I contenuti delle proposte contenute nell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega . Quota 100 per la previdenza; la tassa piatta da sperimentare il primo anno solo sui redditi aggiuntivi; mentre sul reddito di cittadinanza si partirebbe dal potenziamento dei centri per l’impiego

Flat tax - Siri : “Aliquota al 15% fino a 80mila euro di reddito familiare - poi al 20%. Salvaguardia per chi è penalizzato” : Due aliquote, al 15% sui redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% oltre quella soglia. Stop alle detrazioni in favore di una deduzione fissa per ogni componente che guadagna meno di 35mila euro e un’altra per i famigliari a carico nella fascia tra i 35mila e i 50mila euro . E una “clausola di Salvaguardia ” grazie alla quale il contribuente penalizzato dal nuovo regime potrà “scegliere il vecchio regime e pagare come ...

La Lega rompe il tabù : un condono "saldo e straccio" per finanziare la Flat tax : Un condono "saldo e straccio". È questa una delle coperture che potrebbe essere messa in campo per finanziare il sogno della Lega: la flat tax. A spiegarlo, in un'intervista a Repubblica, è Armando Siri, consulente economico di Matteo Salvini: "Famiglie, commercianti, imprese che hanno pendenze con Equitalia - fino al 2015 - potranno mettersi in regola versando in modo agevolato il 25%, il 10% o il 6% del dovuto, a seconda delle ...