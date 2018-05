Flat tax | il leghista Armando Siri svela il piano | ' Chi pagherà meno tasse Condono e via

Flat tax Lega-M5S premia i redditi 40-60mila euro Nodo-costi da 50 miliardi : Resta il nodo del costo, stimato in 45-50 miliardi. Le due aliquote meno regressive della proposta originaria . Oggi «stretta» sui programmi, c'è anche il taglia-leggi. Ma è ancora stallo su un nome condiviso per il premier...

Governo Di Maio-Salvini : ci sarà il reddito di cittadinanza e la Flat tax Video : La situazione Politica che sta vivendo il nostro Paese dal 4 marzo in poi è delicata e unica, mai uno stallo di Governo è stato così lungo. I leader politici Di Maio e Salvini, protagonisti delle ultime elezioni, stanno però proprio in queste ore chiudendo finalmente un accordo sul prossimo esecutivo. Governo che molto probabilmente vedra' sia la Lega che il Movimento 5 Stelle come parte attiva nelle prossime importanti decisioni del nostro ...

Agenda di governo Lega M5S : Flat tax - immigrazione - abolizione Fornero : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il contratto di governo Lega M5S dovrebbe essere stipulato a giorni. La trattativa è in corso e già vengono snocciolati i punti cardine dell’Agenda di governo delle due formazioni politiche. Emergono affinità e punti di contrasto, ma in queste ore si cerca di trovare la quadra per costruire un’intesa su un programma in cui viene data priorità alle convergenze con qualche compromesso. Tra Flat tax e reddito di ...

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su Flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Sì alla Flat tax - bocciato il reddito di cittadinanza : "In Finlandia non ha funzionato" : La flat tax si può fare. A patto mettere in discussione il complesso sistema di detrazioni fiscali in vigore oggi. No invece al reddito di cittadinanza, che di recente

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su Flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Di Maio-Salvini - nuovo incontro : sul tavolo premier terzo - Flat tax e ministri : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo.

Nuovo incontro Di Maio Salvini. Il leader M5S : "Ampie convergenze anche su Flat tax e conflitto d'interessi" : Nuovo faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio. "Sono per chiudere il prima possibile: tra poco mi vedo con Di Maio. Parlo dopo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...", ha ...

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza anche su Flat tax e conflitto d’interessi” : Faccia a faccia, di nuovo, per “chiudere il prima possibile”. Perché ci sono “ampie convergenze su flat tax e conflitto d’interessi“. Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a incontrarsi. “Sono per chiudere il prima possibile”, dice il leader della Lega. Mentre il pentastellato, prima di entrare a Montecitorio per riaprire il tavolo avviato giovedì, dice che l’obiettivo è “portare avanti ...

Tavolo Lega-M5s : ok Flat tax e pensioni Primo accordo sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Si tratta per annacquare Flat tax e reddito di cittadinanza : L a chiusura della grande trattativa per la formazione del governo Cinquestelle-Lega è fissata per domenica. L'obiettivo è quello di presentarsi da Sergio Mattarella lunedì con la squadra pronta. Ma le questioni aperte e di non facile soluzione sono molte.Innanzitutto il nome del premier. L'ipotesi di una staffetta tra i due leader non decolla, visto che la durata della legislatura resta incerta e stabilire una "scadenza" è impossibile. Così la ...

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di Flat tax - reddito di cittadinanza e pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui nasce il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...