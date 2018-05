Firenze | via dall’Arma i Carabinieri accusati di violenza sessuale su due studentesse

Firenze. Lavori rete idrica in via delle Panche e in via delle Gore : Inizieranno domani lunedì 7 maggio i Lavori di sostituzione della rete idrica in via delle Panche e in via delle

Domani al via l'edizione 2018 di Firenze dei Bambini : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED, che vedrà protagonisti il comico e cantautore Lorenzo Baglioni, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e tecnologia, e Omar Schillaci, ...

“Andrea Bulgarella non riciclò il denaro di provenienza mafiosa” - archiviata inchiesta Dda Firenze : Il gip di Firenze, su richiesta della Dda fiorentina, ha archiviato l’indagine per riciclaggio a carico del costruttore Andrea Bulgarella, e eliminato ogni aggravante relativa al metodo e alla finalità mafiosa. Lo ha comunicato, in una nota, il gruppo Bulgarella. La vicenda, si ricorda nella nota, parte a ottobre 2015: Bulgarella, originario di Trapani ma trapiantato da anni a Pisa, viene raggiunto da un provvedimento di sequestro di alcuni ...

Firenze dei Bambini - al via le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED , che vedrà protagonisti Lorenzo Baglioni, esempio vivente dell'intelligenza musicale, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e ...

Firenze - incidente stradale in viale Giovine Italia/ Ultime notizie : furgone travolge una bici - morto 34 enne : Firenze, incidente stradale in viale Giovine Italia: furgone travolge una bici, morto 34 enne. Le Ultime notizie: carambola tra furgoni a Roma, lunghe code e traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Incidente mortale a Firenze - tragedia in viale Giovane Italia : Incidente mortale questa mattina a Firenze. La tragedia intorno alle 6.30 in viale Giovane Italia. A perdere la vita è un Giovane di 35 anni che stava percorrendo quel tratto di strada in bici. Secondo le prime informazioni...

Firenze. Chiusure al traffico in via dello Statuto e in via Pisacane : Lavori notturni lungo la linea 3 della tramvia di Firenze, con conseguenti modifiche della circolazione, in zona via dello Statuto

Firenze - padre padrone segrega la figlia e la promette in sposa : rinviato a giudizio : L'uomo è in carcere dallo scorso settembre. La ragazza, aveva al tempo 13 anni, chiese aiuto a un amico via chat

Firenze. Incendio in via Ser Ventura Monachi morto uomo di 72 anni : Gravissimo Incendio in zona San Niccolò a Firenze. Nel rogo è morto un uomo di 72 anni. Le fiamme hanno aggredito

Toscana Aeroporti : masterplan Firenze in regola con la VIA : Teleborsa, - Nessun dubbio che il masterplan relativo al progetto della nuova pista dell'aeroporto di Firenze goda della compatibilità ambientale. Lo ribadiscono i vertici di Toscana Aeroporti, dopo ...

Maltempo Firenze : “Cadono gli alberi? Al via con il piano tagli” : “Gli incidenti di questi giorni sono pesantemente condizionati da Maltempo, vento, pioggia incessante e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta nel nostro piano drastico di tagli e sostituzioni di alberi”. Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i frequenti episodi di caduta di piante in città di queste settimane. “Nell’arco del mandato confermo l’obiettivo di ...

Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze : A causa del Maltempo, in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana. L'articolo Maltempo: circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Firenze - al Meyer grazie alla stampa 3D via il tumore senza toccare il cervello : L'intervento su una paziente di 16 anni. Il team di neurochirurgia pediatrica è riuscito a individuare un percorso alternativo per il bisturi, che ha permesso...