Firenze | licenziati i carabinieri accusati di aver violentato le studentesse

Stupro Firenze - “licenziati” i carabinieri sotto accusa per aver violentato le due studentesse americane : I carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse statunitensi sono stati destituiti. Niente più divisa per Marco Camuffo e Pietro Costa, così ha deciso l’Arma al termine dell’indagine disciplinare avviata dopo la denuncia delle due giovani, che raccontano di essere state violentate nella notte fra il 5 e il 6 settembre a Firenze. I due, nell’inchiesta penale in corso, sono in attesa della decisione sul loro rinvio a ...