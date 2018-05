ilfattoquotidiano

: Finge di dormire in mezzo alla strada, ma lo scherzo di questo turista inglese finisce… - TutteLeNotizie : Finge di dormire in mezzo alla strada, ma lo scherzo di questo turista inglese finisce… - iosonokarma : RT @fattoquotidiano: Finge di dormire in mezzo alla strada, ma lo scherzo di questo turista inglese finisce davvero male - fattoquotidiano : Finge di dormire in mezzo alla strada, ma lo scherzo di questo turista inglese finisce davvero male -

(Di sabato 12 maggio 2018) Siamo a Ibiza, nella famosa località Cala de Bou. Undecide di inscenare unoe di sdraiarsi in. In pochi minuti la via si riempie di auto. Prima i clacson, poi gli insulti e,fine, quando l’uomo in pantaloncini e maglietta rosa non accenna a spostarsi, scatta l’aggressione. La Guardia Civil sta ora indagando per capire cosa sia successo e identificare i responsabili dell’attacco. L'articolodiin, ma lodidavvero male proviene da Il Fatto Quotidiano.