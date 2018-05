Fibra ottica terminata a Catania Open Fiber E svolta 7mila comuni tutta Italia e prezzi

Catania - Fibra ottica Open Fiber conclusa. Per tutti in Italia svolta minori costi Adsl. E lista città aggiornata : Il servizio è già disponibile grazie agli accordi raggiunti con le compagnie Wind Tre e Vodafone già presenti sul mercato con una serie di offerte in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Terremoti Sicilia : Fibra ottica per lo studio delle faglie sottomarine : Sfruttare le fibre ottiche per individuare piccoli movimenti causati da faglie sul fondale del mare a largo della Sicilia usando l’infrastruttura sottomarina dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn, in fase di completamento grazie ai fondi della Regione Sicilia, progetto Idmar. È questa l’idea dello scienziato francese Marc-André Gutscher (CNRS-Univeristà di Brest) su cui l’European Research Council (ERC) ha deciso di investire assegnando al ...

Le migliori offerte di maggio per passare alla Fibra ottica : La fibra ottica è sempre più diffusa in Italia ed il numero di potenziali utenti che ne possono sfruttare i …

Migliori offerte Fibra ottica del momento : Analizzando brevemente le differenze tra Fibra e ADSL, è immediato arrivare alla conclusione che la connessione in Fibra sia più stabile e molto più veloce. Parlare delle Migliori offerte Fibra Ottica dunque, significa analizzare tutte le offerte di tutti gli operatori italiani e verificare quale sia la migliore in termini di costo, velocità e servizi offerti. Dopo aver visto le Migliori offerte ADSL del momento quindi, ci dedicheremo a ...

Ponte ultraveloce per la Fibra ottica : entro il 2021 si prevede un'impennata nella trasmissione dei dati : Quest'ultima, infatti, consente di eseguire delle operazioni su Internet altrimenti molto complesse: per esempio, le attività di streaming video sono sconsigliate con l'ADSL, perché spesso il flusso ...

L'Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica : Teleborsa, - L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della ...

Vodafone - multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla Fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Rete in Fibra ottica Open Fiber sempre più estesa grazie all'accordo con Retelit. Novità anche per gli utenti - : ... tra cui SKY che - com'è noto - nel 2019 lancerà un abbonamento con il normale palinsesto della piattaforma satellitare fruibile in streaming, via Internet: Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 ...

Fibra ottica - perché non funziona mai : “Il problema è che gli operatori telefonici spacciano per Fibra anche quella non lo è” dice la voce fuori campo della trasmissione Rai Report, nella puntata Gli sFibrati al minuto 5:50 dello scorso 9 aprile. Come in un romanzo giallo che si rispetti, il problema è che il colpevole normalmente non è il maggiordomo, principale indiziato fino all’ultima pagina quando – fra lo stupore dei lettori creduloni – si scopre il vero ...

Come verificare copertura Fibra ottica : A che punto sono i lavori per la Fibra ottica nel nostro comune d’appartenenza? Quando arriva la Fibra ottica a casa mia? Il modo più semplice per scoprirlo è controllare la copertura della Fibra attraverso alcuni strumenti che vi andremo a mostrare di seguito. In questo modo saprete se sarete coperti da Fibra ottica diretta (FTTH) oppure dovrete accontentarvi di una VDSL (Fibra ottica in FTTC). Tutte le risposte alle vostro domande sono ...

Un master in Fibra ottica prepara i manager delle future smart city : Il crescente uso delle tecnlogie digitali sta cambiando profondamente la nostra società. Cloud, 5G, internet delle cose modificheranno radicalmente il volto delle città, trasformandole in smart city. Il futuro però, è già davanti ai nostri occhi. Il mondo ha avuto dimostrazione della tecnologia 5G e di applicazioni avanzate di iot, ad esempio, durante le ultime olimpiadi invernali in Corea. Anche l’Italia ha bisogno di cogliere alla svelta ...

Antitrust multa Fastweb su Fibra ottica : 21.37 L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb con una multa da 4,4 milioni di euro. Nelle campagna pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione ...