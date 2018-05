Festival del Volontariato | il servizio civile protagonista con le novità della riforma

Marco Paolini chiude a Udine la 14ª edizione del Festival 'Vicino/lontano' : Nel 1999 ha fondato la Jolefilm, la società con cui produce tutti i suoi spettacoli e con cui sviluppa la passione per il documentario e il cinema, realizzando opere che hanno avuto un ottimo ...

Portiditerra2018 - Festival del Welcome & del Welfare invito alla cittadinanza ed alla società civile a marciare ed a votare con il ... : marciare per dire no all'economia dell'azzardo significa ribadire il principio della democrazia: i cittadini ed i consumatori hanno il potere di scelta, possono orientare i loro consumi a favore di ...

La marcia delle donne al Festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

'Girl' - un transgender alla conquista del Festival di Cannes : È piuttosto un detonatore di conflitti , un mondo di sacrificio e costrizione che però per la giovane protagonista ha i colori del sogno. La differenza sessuale è a sua volta occasione di conflitto, ...

Terni - in arrivo il Terni Poesia Festival : Penna e Ungaretti al centro della rassegna : Terni " La forza autentica ed evocativa della Poesia, la possibilità di declinarla in varie forme a seconda delle proprie emozioni. Non servirebbe altro per introdurre la quinta edizione del Terni ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CONFERITO IL PATROCINIO UNESCO AL 55° Festival INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA DI CERVO : Il FESTIVAL INTERNAZIONALE di MUSICA da CAMERA di CERVO ha ricevuto " tramite la Commissione Nazionale Italiana - il PATROCINIO dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della MUSICA. Riconoscimento prestigioso, che attribuisce a CERVO un ...

Varese - Piccoli pensatori crescono - un Festival della filosofia di successo : ... chi ha recitato, chi ha disegnato, chi ha scritto pensieri e formulato riflessioni sulla bellezza e sulla natura, chi ha proposto un intervento su Galileo e la scienza. Alla prima giornata del ...

Festival Cannes : Berset presente per proiezione del film di Godard : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Opificiodellarte - il femminicidio al centro del XII Festival di Teatro Giovani : Dalle 21 di questa sera, 11 maggio, avrà inizio il XII Festival di Teatro Giovani presso il Teatro di Opificiodellarte a Biella. La rassegna si aprirà con due spettacoli molto interessanti e intensi per le tematiche che affrontano. Ad aprire la manifestazione lo spettacolo dal titolo "Ferite a morte". Tratto dall'omonimo libro di Serena Dandini, lo ...

Dal Fringe Festival alle occupazioni : lo spettacolo 'La m*erda' in scena dai profughi dello Spin Time a Roma : Dal prestigioso Fringe Festival di Edimburgo alle occupazioni. Lo spettacolo 'La merda' di Cristian Ceresoli, acclamato a livello internazionale, ci è già passato per i posti autogestiti, anche per il 'fu' Teatro Valle a Roma. Ora il 'Valle' non c'è più, ma lo spettacolo continua a viaggiare e dopo una tappa all'Auditorium Parco della Musica e in altri teatri di grido, torna tra le occupazioni. Da questa sera, tre ...

Al Festival della Bellezza di Verona il 2 giugno concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

Smell – Festival dell’Olfatto - profumo di «ricreazione» : Il programma della nona edizione di Smell – Festival dell’Olfatto ruota attorno al tema “ricreazione”, del gioco e del suo potere liberatorio. «La ricreazione– spiega la direttrice artistica Francesca Faruolo – esprime il desiderio di vivere in modo creativo l’esplorazione di odori, essenze e profumi, lasciando spazio al gioco e alla meraviglia». Smell EXPERIENCE Grande novità di quest’anno è la collaborazione tra ...

Arrampicata : cambiate le date dell'edizione 2018 del Rock Master Festival : ... il celebratissimo Duello inventato proprio al Rock Master Festival, la forza esplosiva, la resistenza, la tattica e l'immaginazione degli otto migliori atleti della Coppa del Mondo Lead saranno le ...

Come Jules e Jim - nella Polonia della cortina di ferro. "Cold war" colpisce al cuore il Festival : Tutte le belle sorprese quest'anno arrivano dal cinema slavo: dopo la Russia e l'Ukraina, la Polonia di "Cold war" di Pawel Pawlikowski, nel 2015 Oscar per il miglior film straniero con "Ida". Un "amour fou" in bianco e nero negli anni '50 della cortina di ferro che per qualche ragione mi ha fatto pensare a "Jules et Jim" senza Jules.Sarà perché la passione bruciante tra il pianista Wiktor e la cantante Zula, Come nel capolavoro di ...