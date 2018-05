Festa della mamma | simboli e idee regalo per la ricorrenza

meteoweb.eu

: Benvenuta stazione San Giovanni! Oggi è un grande giorno di festa per noi cittadini di Roma. E non solo. Abbiamo in… - virginiaraggi : Benvenuta stazione San Giovanni! Oggi è un grande giorno di festa per noi cittadini di Roma. E non solo. Abbiamo in… - AIRC_it : ?? Domenica ricordati di passare in piazza a trovarci per la Festa della Mamma. Prendendo l’#AzaleadellaRicerca sost… - juventusfc : Domani è la #FestaDellaMamma! E sarà festa anche allo #JuventusMuseum! ?? -

(Di sabato 12 maggio 2018) Ana Jarvis, come noto, scelse come simboloil garofano, fiore preferito dalla madre; rosso per le mamme in vita; bianco per quelle scomparse. Oggi isono il rosso, il cuore e la rosa, in rappresentanza dell’amore,bellezza, a testimonianza dell’affetto e del riconoscimento dei figli che alcune volte restituiscono con l’amore anche preoccupazioni (le spine).Tra lepiù gettonate troviamo i fiori. Non solo rose rosse, ma anche rosa, simbolo di grazia ed eleganza; e gialle, per le relazioni madri-figli più amichevoli.Si al’azalea, simbolo di gioia, speramza e fortuna; malva (amore e comprensione materna); garofano rosa (amore materno viscerale, felicità e gratitudine); loto (eleganza e purezza); giglio (fecondità), potentilla, simboloprotezione fornita dalla madre verso una figlia… non a caso le piante di ...