Aggressione ad ambulanza a Napoli : Ferita un'infermiera - : Una persona, con un paletto di ferro, ha rotto il vetro del mezzo che trasportava in codice rosso un paziente. È successo in largo Antignano. L'addetta del 118 ha riportato traumi ed escoriazioni. Il ...

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...