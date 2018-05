Fedez e Chiara Ferragni in Italia con Leone La nuova casa della coppia non è ancora

“Ohhh!”. Chiara e Fedez presentano la loro nuova casa a Milano : pazzesca. La prime immagini : Bentornati a casa Chiara Ferragni e Fedez (e il piccolo Leone). O meglio: in hotel, ma ancora per poco. Dopo qualche mese trascorso a Los Angeles, in California, per restare lontani dai paparazzi e far sì che l’erede avesse la doppia cittadinanza, la fashion blogger e il rapper hanno fatto rientro in Italia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di ...

Il compleanno di Chiara Ferragni - i festeggiamenti con Fedez e Leone prima delle nozze in Italia (foto) : Il trentunesimo compleanno di Chiara Ferragni: festeggiamenti social con le amiche e le famiglia prima dell'atteso rientro in Italia. Lunedì 7 maggio la blogger di moda Chiara Ferragni ha compiuto 31 anni. Già online su instagram i primi scatti direttamente da Los Angeles, dove la coppia sta trascorrendo gli ultimi giorni prima del rientro in Italia, in vista del gran concerto evento La Finale di J-Ax e Fedez. Ancora nessun festeggiamento ...

Chiara Ferragni festeggia i 31 anni a Los Angeles : torta con le amiche e disco con Fedez : Chiara Ferragni compirà 31 anni solo domani, ma ha già iniziato a festeggiare con un po' d'anticipo: la fashion blogger, infatti, ha festeggiato già con le amiche e con...

Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone e della scelta del nome insolito : “È inusuale - gli piacerà tantissimo” : Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone ai fan: durante un video in diretta su Instagram, la coppia di neo-genitori ha parlato apertamente del piccolo Leone, nato un mese e mezzo fa. Leone è nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles, proprio nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncè, il Ceders Sinai. Il piccolo Leone, già ribattezzato come "Leo" e "Leoncino", è nato con circa tre settimane di anticipo rispetto al termine inizialmente ...

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...