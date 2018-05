FCA | Sergio Marchionne il preferito di Trump | più auto costruite negli USA

"Un futuro roseo - non ci saranno altri scorpori". Sergio Marchionne prepara la sua successione a FCA : L'annuncio del suo successore ci sarà solo nel 2019 e a un anno dall'addio Sergio Marchionne non è preoccupato per il futuro di Fca: "Sarà difficile ma troveremo la persona adatta, capace, dedicata per fare da ceo. Fidatevi". Marchionne parla ad Amsterdam, dove si tiene l'assemblea degli azionisti e, forte dei risultati conseguiti dal gruppo nel 2017, esprime ottimismo e fiducia: "Il futuro si presenta bene, è roseo". ...