Far Cry 5 - il cuore oscuro dell’America di Trump : L’occasione per trasformare l’intero gioco in una dura critica all’America Trumpiana c’era tutta. La domanda da farsi è: ce n’era davvero bisogno?

Hypergun : ecco un interessante trailer dello shooter roguelite in stile Far Cry 3 : Blood Dragon : Hypergun è uno shooter roguelite dall'estetica e dai suoni che richiamano a gran voce gli anni 80, riporta VG247.Realizzato da NVYVE Studios, lo stesso team dietro a P.A.M.E.L.A., Hypergun è un progetto molto diverso da quest'ultimo come possiamo ben evincere dal trailer.In Hypergun giocheremo nei panni di Dewey Owens, uno stagista di DevTech Labs che deve utilizzare l'arma più potente della compagnia: l'Hypergun, per eliminare gli alieni ...

Far Cry 3 Classic Edition arriverà anche in versione fisica? : Il rivenditore di videogiochi online neozelandese, Mighty Ape, avrebbe svelato una versione fisica di Far Cry 3 Classic Edition. Come saprete, l'apprezzato gioco sarà disponibile gratuitamente nel Season Pass di Far Cry 5 il 29 maggio, ma potrà essere acquistato singolarmente in digitale dal 26 giugno.Tuttavia, come segnala PlayStation LifeStyle, Far Cry 3 Classic Edition potrebbe arrivare anche in edizione fisica Ecco un elenco di funzionalità ...

Far Cry 5 : Arriva l’evento White Collar Job : Far Cry 5 si aggiorna con un nuovo evento chiamato White Collar Job, nel quale i giocatori sono chiamati ad eliminare i lupi bianchi di Jacob e i suoi scagnozzi, più potenziati del normale. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Un nuovo evento Sfida per Far Cry 5 La sfida può essere portata a termine utilizzando solo l’arco, una volta eliminati i bersagli è ...

Far Cry 5 : gli animalisti del gruppo PETA prendono di mira il sistema di pesca del gioco : Il gruppo di animalisti PETA si è schierato contro Ubisoft ed il suo Fart Cry 5 accusando il sistema di pesca del gioco, riporta Psu.Dopo tutto potrebbe sembrare una scelta bizzarra quella di schierarsi contro la pesca del gioco, quando vi sono molte altre attività violente contro animali quali orsi, aquile e lepri, ma a quanto pare secondo gli attivisti è proprio la pesca che ha qualcosa che non va.Il gruppo critica "contenuti non etici" e si ...

Far Cry 5 : gli animalisti del gruppo PETA prende di mira il sistema di pesca del gioco : Il gruppo di animalisti PETA si è schierato contro Ubisoft ed il suo Fart Cry 5 accusando il sistema di pesca del gioco, riporta Psu.Dopo tutto potrebbe sembrare una scelta bizzarra quella di schierarsi contro la pesca del gioco, quando vi sono molte altre attività violente contro animali quali orsi, aquile e lepri, ma a quanto pare secondo gli attivisti è proprio la pesca che ha qualcosa che non va.Il gruppo critica "contenuti non etici" e si ...

NPD : Far Cry 5 è il videogioco più venduto di marzo : Se qualche ora fa vi avevamo raccontato dell'importante risultato di Sea of Thieves che si è piazzato al secondo posto dei titoli più venduti di marzo, il gradino più alto spetta di diritto a Far Cry 5, la quinta installazione della serie di videogiochi Ubisoft che ha dominato sugli avversari sia su PS4 che su Xbox One.Far Cry 5 non solo quindi è stato il migliore su entrambe le console e in assoluto a marzo, ma è diventato anche quello più ...

Far Cry 5 guida la classifica software italiana : Vi proponiamo anche per questa settimana le classifiche software italiane relative alla week 15 del 2018 che ci mostrano il successo ottenuto da Far Cry 5 nel nostro paese. Il gioco di Ubisoft, ovvero quello che ha venduto più velocemente in tutta la serie, conquista la cima della graduatoria seguito dall'apprezzato FIFA 18 e dall'inossidabile GTA 5.Qui di seguito possiamo vedere le classifiche nel dettaglio, partendo dalla Top 3 della settimana ...

La tecnologia di Far Cry 2 è davvero più avanzata di quella di Far Cry 5? - articolo : Sotto la guida di Ubisoft la serie di Far Cry sta celebrando il suo decimo anno; un decennio di iterazioni e ramificazioni durante il quale la giocabilità e la tecnologia alla base sono spesso cambiate in modo significativo. Ciò ha portato a interessanti contenuti su YouTube da Mark Brown e CrowbCat, che evidenziano quello che pare un sostanziale downgrade nel corso degli anni. Quindi che cosa sta succedendo? L'aumento della potenza offerto ...

Far Cry 5 Recensione - il Montana come non l’avete mai visto : Confrontarsi in sede di Recensione con un titolo del calibro di Far Cry 5 potrebbe sembrare erroneamente facile nel corso delle prime battute: è uno di quei titoli che si ama o si odia per il proprio modo di essere, un fattore che nel corso degli anni - e con il succedersi dei diversi capitoli - ha creato una sorta di spaccatura nella community di giocatori. Da un lato troviamo i puristi della serie, soddisfatti dalla riproposizione (con le ...

Far Cry 5 ha retto 19 giorni prima di essere crackato : Far Cry 5 ha svariati livelli di protezione a ritardare l'inevitabile ci fa notare VG247.Infatti come la storia ci ha insegnato, i sistemi di protezione dei principali blockbuster hanno ormai solo lo scopo di mantenere inviolato il più possibile a lungo il gioco in questione dagli hacker.Questi ultimi infatti hanno superato con successo la protezione del gioco offerta da Denuvo, EAC e VMProtect.Read more…

Far Cry 5 in testa nella classifica software italiana : Vi proponiamo le classifiche software italiane relative alla week 14 del 2018 che vedono in testa l'apprezzato Far Cry 5 di Ubisoft, già protagonista della nostra recensione. Il podio delle vendite in Italia viene chiuso da FIFA 18, sempre molto popolare, e dal solito Grand Theft Auto 5.Vediamo le classifiche nel dettaglio qui di seguito.Read more…

Far Cry 5 Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Far Cry 5: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Far Cry 5 per PC Windows gratis con crack. Far Cry 5 ITA PC Crack + Key per aggirare Denuvo Far Cry 5 Free Download PC Il bellissimo gioco Far Cry 5 è appena arrivato nei negozi e […]

Guida Far Cry 5 al platino - come ottenere facilmente i collezionabili : L'universo di Far Cry 5 è assai variegato, e offre contenuti molto distinti da loro, che vanno a solleticare le più disparate voglie videoludiche dei giocatori. Per tutti coloro che non si accontentano semplicemente di portare a termine la missione principale ci sono infatti una serie di eventi collaterali da tenere sempre costantemente d'occhio, dalle canoniche missioni secondarie alle attività di caccia (e rivendita dei materiali), passando ...