Fake news alimentari | come si capisce se la dieta è una bufala?

Nadia Toffa condizioni di salute : fra annunci e Fake news : Quali sono per Nadia Toffa le reali condizioni di salute? Fra post ufficiali, annunci allarmanti e fake news nelle ultime ore si è creato parecchio scompiglio sia in rete che sui social. Cosa è accaduto? Tutto è iniziato sabato scorso con la mancata presenza ad Amici di Maria De Filippi. L’assenza da Le Iene, domenica sera, ha portato i fan ad allarmarsi e nelle ultime ore si è pensato che ci fossero problemi anche per le prossime puntate ...

Lotta alle Fake news - anche in Italia arriva il test di Facebook Video : E' guerra aperta alle fake news. Dopo anni passati a scorrere i social e a cliccare su notizie troppo belle o curiose per essere vere, adesso Facebook ha deciso che è ora di virare con decisione verso un'informazione certificata e di qualita'. Ma come si fa a scegliere quale sia la testata giornalistica più affidabile? La piattaforma di Mark Zuckerberg, come sta gia' facendo negli Stati Uniti dal febbraio scorso, proporra' anche agli utenti ...

Trump - campionissimo delle Fake news : criticato persino da Fox : 'Denominare male le cose non fa che aumentare la sciagura del mondo', diceva Albert Camus A cura di Domenico Maceri* ' Fu lui a dettare l'intera lettera . Non l'ho scritta io'. Così il dottor Harold Bornstein, ex medico personale di Donald Trump , mentre ...

'Una bufala ci seppellirà' - medici Fnomceo contro le Fake news : Roma, 10 mag. , askanews, 'Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo', 'Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso', 'Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio'. Sono alcuni degli ...

Marra a Rainews24 su intesa Iss-AdnKronos Salute contro Fake news : Le bufale si moltiplicano grazie a web e social, e rischiano di far crescere la confusione degli italiani alle prese con dubbi e problemi di Salute. Sul tema del contrasto alle fake news, l'editore e ...

Google sfida le Fake news con il nuovo aggiornamento di Google News : Con un clic o tap gli utenti potranno consultare la stessa notizia pubblicata da varie fonti, con la possibilità di selezionare la categoria, come ad esempio business, tecnologia, sport, ...

Google News : sì giornalismo di qualità - no Fake news : Al fine di sostenere il mondo dell'editoria, Google offrirà agli editori il servizio degli abbonamenti a pagamento: il fatto di passare da Google per fare abbonare i lettori non solo semplificherà il ...

Google - sfida alle Fake news con la nuovissima Google News : ecco tutte le novità : Molto interessante è la feature Copertura completa , che fornisce un quadro completo del mondo in cui la stessa notizia è trattata da fonti differenti. Con un solo click è possibile vedere più titoli ...

A Cibus debutta Osservatorio Alimentare - contro Fake news sul cibo : Milano, 8 mag. , askanews, Ha debuttato a Cibus l'Osservatorio Alimentare , www.OsservatorioAlimentare.it, , la piattaforma digitale dedicata al settore agroAlimentare italiano. Un punto di incontro ...