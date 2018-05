Facebook e WhatsApp a pagamento? La prima è vera la seconda una Bufala con Truffa

WhatsApp - possibile vedere i video di Facebook e Instagram nelle chat : A differenza del passato, i video saranno caricati come anteprima direttamente in chat e potranno essere visti in streaming. Come detto, grazie al PiP, il video potrà essere aperto e visualizzato in ...

Come guardare video Facebook e Instagram su WhatsApp. E tutte le altre novità : Il passaggio da un’app all’altra diventa sempre più veloce. L’ultima grande novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp è la possibilità di guardare i video di Instagram e Facebook in tempo reale: ogni volta che qualcuno ci invierà via chat un video da una delle due piattaforme si potrà infatti avviare direttamente e non servirà più chiudere l’una per passare all’altra. LEGGI ANCHEInstagram: Come ...

Instagram sta per aggiungere la musica - WhatsApp riproduce i video di Facebook e Instagram : Mente Instagram si prepara a introdurre la musica nelle Storie, WhatsApp permette la riproduzione diretta dei video di Facebook e Instagram. L'articolo Instagram sta per aggiungere la musica, WhatsApp riproduce i video di Facebook e Instagram proviene da TuttoAndroid.

La Festa della Mamma 2018 è alle porte : ecco le IMMAGINI più dolci - simpatiche e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/51 ...

Facebook - oltre a realtà virtuale e notizie affidabili - punta alla monetizzazione in Messenger - Instagram - e WhatsApp : oltre a ciò, sarà varata la nuova app 'Oculus Venue' , per Gear VR e Oculus Go, , che consentirà di guardare in compagnia , virtuale, s'intende, , spettacoli , come il Gotham Comedy Club, , concerti ,...

Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger - blocca lo smartphone : Prestate attenzione a un messaggio che circola su WhatsApp e che blocca inesorabilmente l'applicazione grazie a una sua particolare conformazione. L'articolo Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger, blocca lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Apertura di WhatsApp alla pubblicità : parla un dirigente di Facebook : Sarebbe intenzione di Facebook lasciare che il mondo della pubblicità si avvicini di più a WhatsApp: lo ha dichiarato David Marcus in una recente intervista rilasciata ai microfoni della CNBC. Gli inserzionisti potrebbero presto avere molto a che fare con l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Un risvolto che era ormai nell'aria, soprattutto all'indomani dell'abbandono di Jan Koum, che avrebbe deciso di lasciare Facebook ...

Facebook si prepara ad aprire WhatsApp alla pubblicità : David Marcus nel corso di un'intervista rilasciata a CNBC ha dichiarato che Facebook ha in programma di aprire maggiormente WhatsApp agli inserzionisti L'articolo Facebook si prepara ad aprire WhatsApp alla pubblicità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - il suo cofondatore lascia Facebook : Tra le attività cui si dedicherà ci sono sia lo sport, in particolare con ultimate frisbee, che le sue passioni, tra le quali la "collezione di rare Porsche raffreddate ad aria". WhatsApp è stata ...

Jan Koum - co-fondatore e CEO di WhatsApp - lascia Facebook : Questi ultimi mesi per Facebook sono stati particolarmente complicati, con il caso Cambridge Analytica che ha messo in luce un vero e proprio “datagate” che ha costretto Mark Zuckerberg a presentarsi di fronte al Congresso degli Stati Uniti per rispondere ad una serie di domande in merito alla gestione dei dati degli utenti e non solo. Nonostante il periodo complicato, i conti della società non sembrano averne risentito come ...

WhatsApp : Jan Koum lascia la casa madre Facebook : ... dopo aver affermato che sentirà la mancanza di Jan, ha risposto al post dell'ex collaboratore in questo modo: ' Sono grato per tutto ciò che hai fatto per aiutare a connettere il mondo, e per tutto ...

Il CEO di WhatsApp - Jan Koum - abbandona Facebook : Jan Koum, co-fondatore e CEO di WhatsApp, ha recentemente comunicato le sue dimissioni da Facebook mediante un apposito post pubblicato sul social network. L'articolo Il CEO di WhatsApp, Jan Koum, abbandona Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook : fondatore WhatsApp conferma addio - 'vado avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Buongiorno e Buon 1° Maggio 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/51 ...