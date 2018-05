Fa causa allo Stato per un tumore | ma lascia le spese legali a moglie e figli

Blastingnews

: Ps: per chi ieri non è riuscito a incontrarmi causa sold-out, vi aspetto oggi alle 10 presso lo stand LAV con… - AndreaMarcolong : Ps: per chi ieri non è riuscito a incontrarmi causa sold-out, vi aspetto oggi alle 10 presso lo stand LAV con… - gigitudine : @DarioNardella @poliziadistato È indicativo il modo in cui il sindaco ama far risaltare quell’”extracomunitari”: d’… - AndriaViva : E' la testimonianza di un papà che ha perso il figlio a causa della droga. E' la storia di una mamma che ha riporta… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Un fumatore, molto probabilmente, è pienamente consapevole del rischio al quale va incontro adel suo vizio. Talvolta, però, non ci si rende conto delle reali conseguenze di certi gesti, fino a quando la vita non decide inesorabilmente di presentarti il conto, spesso salatissimo. In certi casi, però, un'eccessiva superficialita' può avere ripercussioni anche su altre persone. La vicenda Il protagonista della vicenda fumava due pacchetti di sigarette al giorno. Il tempo verbale è volutamente al passato poiché, purtroppo per lui, il signore ha perso la vita VIDEO, in to ad un bruttissimo e violentissimo cancro ai polmoni. Il fumatore, durante la malattia e quindi a danno gia' compiuto aveva cercato in tutti i modi di metter fine al suo vizio, trovandosi più volte nella stessa situazione del protagonista dello straordinario libro La coscienza di Zeno, il quale prometteva ...