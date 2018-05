F1 Spagna | Ferrari | Raikkonen sostituisce il motore per le qualifiche

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Ferrari - bisogna reagire verso le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna. La giornata di ieri ha visto la Mercedes riprendersi il comando della classifica, prima con Valtteri Bottas e poi con Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento sembrano aver ritrovato la velocità, per quanto con la gomma più morbida sembrano continuare a faticare. Cosa che non ha fatto la Red Bull, apparsa la più veloce con la mescola rossa. La Ferrari, invece, non ...

F1 - GP Spagna 2018 : problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen. Il finlandese userà la seconda power unit : Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Kimi Raikkonen e della Ferrari, nel quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. ...

Un venerdì così così quello del GP di Spagna per i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Mentre il tedesco è riuscito a portare a termine il programma del giorno, registrando tempi incoraggianti nel long run finale su pneumatici soft, il finlandese è dovuto rientrare in folle ai box dopo che gli è

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : FP2 - 1° Hamilton e le Ferrari... - Gp Spagna 2018 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica, orari e sessioni , oggi,

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Lewis Hamilton precede le Red Bull e Bottas - le Ferrari devono rispondere! : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.51 Aggiornamento tempi 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.259 10 2 Daniel ...

F1 GP Spagna - Prove libere 1 : Bottas fa il vuoto - la Ferrari si nasconde : ... il finlandese, che ha cambiato il fondo della propria SF71H durante la sessione, conferma di essere in un ottimo stato di forma così come il quattro volte campione del mondo. Ad infilarsi tra le due ...

Formula 1 - GP Spagna. Tutti i segreti della sospensione Ferrari : Gli elementi visibili della sospensione di una F1, sia essa anteriore o posteriore, sono sempre i triangoli che connettono le ruote al telaio e i tiranti o puntoni che trasferiscono il movimento ...

F1 - GP Spagna 2018 : tutte le novità di Ferrari e Mercedes. Rosse con fondo nuovo e specchietti - power unit aggressiva per le Frecce : Sta per iniziare il caldissimo weekend riservato al GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Le scuderie di riferimento vogliono arrivare all’appuntamento più preparate che mai, il ritorno in Europa è sempre stato determinante per le sorti del campionato e a Barcellona capiremo davvero quali saranno le gerarchie in pista: la Ferrari è davvero la macchina più veloce del momento oppure la Mercedes ha ancora qualche asso nella manica ...

La F1 ritorna in Europa per il GP di Spagna, sulla pista che ha ospitato tutti i test invernali degli ultimi 3 anni. I piloti della Ferrari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono consapevoli del fatto che le cose saranno diverse questo weekend, nonostante le temperature non siano così elevate come ci si potrebbe aspettare

Formula 1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari sposta gli specchietti sull'Halo : A Barcellona, dove domenica è in programma il quinto GP della stagione, arriva la prima novità importante per la Ferrari . Il team di Maranello, in base a quanto stabilito e reso possibile dal ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...