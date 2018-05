F1 | Qualifiche GP Spagna 2018 | a che ora cominciano e su che canale vederle in tv? Il

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 streaming video TV8 e SKY Qualifiche live : via alla FP3! : Diretta Formula 1 streaming video SKY F1 qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

F1 Spagna - Ferrari : Raikkonen sostituisce il motore per le Qualifiche : MONTMELÒ - Cambio di motore in casa Ferrari. In via precauzionale la scuderia di Maranello ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'Mgu-h sulla vettura di Raikkonen. La ...

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Ferrari - bisogna reagire verso le Qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna. La giornata di ieri ha visto la Mercedes riprendersi il comando della classifica, prima con Valtteri Bottas e poi con Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento sembrano aver ritrovato la velocità, per quanto con la gomma più morbida sembrano continuare a faticare. Cosa che non ha fatto la Red Bull, apparsa la più veloce con la mescola rossa. La Ferrari, invece, non ...

F1 Spagna 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva 4K su Sky Sport F1 HD. Differita TV8 : Le Mercedes vanno forte, la Ferrari (Diretta Esclusiva 4K su Sky Sport F1 HD. Differita TV8) - soprattutto quella guidata da Sebastian Vettel - non è lontana. Le prime due sessioni di libere del Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò, se le sono aggiudicate le frecce d'argento. Al mattino con Valtteri Bottas, il più veloce nel ragguardevole tempo di 1'18''148, nel pomeriggio con Lewis Hamilton (tempo 1'18''259). Inseguono ...

