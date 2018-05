F1 | la FIA dichiara illegali gli specchietti della Ferrari Bocciato l’aggiornamento

oasport

: RT @OA_Sport: #F1 ILLEGALI GLI SPECCHIETTI FERRARI! Bocciata la novità delle Rosse per Barcellona, la doccia fredda prima del GP di Spagna… - theamerigo : RT @OA_Sport: #F1 ILLEGALI GLI SPECCHIETTI FERRARI! Bocciata la novità delle Rosse per Barcellona, la doccia fredda prima del GP di Spagna… - OA_Sport : #F1 ILLEGALI GLI SPECCHIETTI FERRARI! Bocciata la novità delle Rosse per Barcellona, la doccia fredda prima del GP… - elena_pazzi : @rodrigopasc Da quello che ho letto noi dovremmo togliere gli specchietti perché gli altri team hanno fatto domande… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Brutta notizia per laalla vigilia delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La FIA, infatti, come riporta Sky Sport, avrebbetoi nuoviretrovisori che sono stati montati sul dispositivo Halo e non più sulla scoccamonoposto. I piani alti hanno evidenziato che non sono regolamentari le appendici aerodinamiche posizionate sopra lo specchietto. Il team di Maranello aveva spiegato che quelle ali erano dei sostegni utili per limitare le vibrazioni provocate dalla macchina in moto ma purtroppo la delegazione tecnica non ha accolto la motivazione. Fortunatamente non cambia nulla per la gara di Barcellona dove le Rosse potranno continuare a utilizzare questo nuovo sistema ma la soluzione adottata per il Montmelò dovrà sparire già a partire dalla prossima gara che si disputerà tra due settimane a ...