F1 | Gp Spagna | Hamilton in pole | prima fila tutta Mercedes Le Ferrari subito dietro

F1 - GP Spagna 2018 : qualifiche e griglia di partenza. Pole-position per Lewis Hamilton - Ferrari in seconda fila : Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel GP di Spagna. Il britannico ha ottenuto un tempo di 1’16″173, nuovo record del circuito di Barcellona, prendendosi la prima fila accanto al compagno di squadra Valtteri Bottas, fermatosi a soli 40 millesimi. In seconda fila le due Ferrari, con Sebastian Vettel a precedere Kimi Raikkonen. Dietro i due Red Bull, Max Verstappen (quinto) e Daniel Ricciardo (sesto). Una qualifica dominata ...

F1 - QUALIFICHE GP Spagna 2018 : HAMILTON RISOLVE IL REBUS GOMME ED E’ IN POLE. VETTEL TERZO : BARCELLONA, 12 MAGGIO 2018 F1, QUALIFICHE GP SPAGNA 2018 : QUALIFICHE tiratissime risolte nel finale dalla pole di Lewis HAMILTON. Bottas si ferma a soli 40 millesimi dal compagno di squadra. VETTEL e Raikkonen sono TERZO e quarto, qualificati con gomma più dura a causa dell’incertezza delle condizioni della pista. Dietro alle Rosse le Red Bull seguite da Alonso. Le Haas sorprendono qualificandosi per il Q3 con gomma gialla (da ...

Gp di Spagna - Hamilton più veloce di tutti nelle terze libere : Lewis Hamilton si conferma il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna sul circuito di Montmelò. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha girato in 1'17'281, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0'013. Subito dietro le Ferrari di Sebastian Vettel, +0'269, e Kimi Raikkonen, +0'300. ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Valtteri Bottas in testa - Hamilton e Vettel replicano : Valtteri Bottas ha concluso le prove libere 1 e 2 con il miglior tempo in assoluto. Il finlandese ha siglato 1:18.148 nella FP1 ed è rimasto in testa anche al termine della seconda sessione in cui ha prevalso Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono quinto e sesto. GP Spagna 2018, prove libere 1-2: classifica combinata DEI TEMPI 1. Valtteri Bottas 1:18.148 2. Lewis Hamilton 1:18.259 3. Daniel Ricciardo 1:18.392 4. Max ...

