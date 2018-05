F1 | GP Spagna 2018 | Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza

F1 - Orario GP Spagna 2018 : quando comincia la gara e come vederla in tv? Il programma su Sky e TV8 : Domenica 13 maggio alle 15.10 il GP di Spagna 2018, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Al Gp Spagna 2018 doppietta Mercedes : è la prima della stagione : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest'anno già a quota tre

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Siamo tutti molto vicini. Vedremo domani : l’obiettivo è fare doppietta” : Valtteri Bottas partirà dalla prima fila domani, nel GP di Spagna. Al finlandese non è bastata un gran giro, perché sono stati solo 40 i millesimi che lo hanno separato dalla pole position del compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas ha espresso il suo rammarico al termine delle qualifiche. “Siamo tutti molto vicini, è stato così durante tutto il weekend“. “In ogni caso mi sono divertito“, ha proseguito il pilota della ...

Griglia Di Partenza Formula 1 Gp Spagna 2018/ Vettel - niente pole : è di Hamilton! Ferrari in seconda fila : Griglia di Partenza Formula 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest'anno già a quota tre

F1 - GP Spagna 2018 : domani - 13 maggio - la gara. Su che canale vederla in tv? Il programma completo e gli orari : ... soprattutto, Lewis Hamilton a Baku, chi sarà in grado di salire sul gradino più alto del podio a Barcellona? Un anno fa fu proprio il campione del mondo inglese ad aggiudicarsi la gara, dopo una ...

Formula 1 Gp Spagna 2018 Diretta/ Qualifiche live : Hamilton in pole! Ferrari "da gara" dietro le Mercedes : Diretta Formula 1 streaming video SKY F1 Qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 - GP Spagna 2018 : domani (13 maggio) la gara. Su che canale vederla in tv? Il programma completo e gli orari : Con negli occhi ancora le immagini delle splendide qualifiche che hanno composto la griglia di partenza, è tempo di pensare al Gran Premio di Spagna di Formula Uno 2018. Sul tracciato del Montmelò è tempo del quinto appuntamento stagionale che, nella speranza di tutti gli appassionati, deve regalare le emozioni che hanno garantito i primi quattro Gran Premi del campionato. Dopo i successi di Sebastian Vettel a Melbourne e Sakhir, e le ...

F1 - GP Spagna 2018 : analisi qualifiche : volano le Mercedes - ma le Ferrari sono in scia. Le Red Bull sperano nel passo gara - ma tutto ruoterà attorno alle gomme : Si sapeva che la Mercedes sarebbe stata la vettura da battere nel fine settimana del Gran Premio di Spagna e, infatti, le qualifiche lo hanno confermato. Prima fila tutta targata “Frecce d’argento” con Lewis Hamilton che ha centrato la 74sima pole position in carriera di un soffio su Valtteri Bottas. alle loro spalle Ferrari e Red Bull, con le gomme grandi protagoniste della giornata. I distacchi, tuttavia, sono ridotti, e ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Spagna 2018/ Qualifiche live : pole position per Hamilton - le Ferrari in seconda fila : DIRETTA FORMULA 1 streaming video SKY F1 Qualifiche e FP3 live del Gp SPAGNA 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

F1 - GP Spagna 2018 : Alonso modaiolo e tutte le altre news : In Spagna ha debuttato un sistema che permette a chi sta in tribuna di accedere ai contenuti multimediali trasmessi in TV, mentre ha debuttato anche la App per cellulari e Ipad dove in streaming si ...

Max Verstappen - GP Spagna 2018 : “In qualifica perdiamo sempre tanto per il motore” : In quinta e sesta posizione, al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quinto round del Mondiale di Formula Uno), Max Verstappen e Daniel Ricciardo confermano le difficoltà della loro Red Bull nel massimizzare la prestazione del time-attack. Deficit di potenza ed un comportamento strano delle gomme le motivazioni secondo i due piloti, ai microfoni di Sky Sport. “Il mio giro non è stato perfetto – le prime parole di Max ...

Lewis Hamilton - GP Spagna 2018 : “Mi mancava da troppo la pole - ne avevo bisogno. Contento dei progressi della Mercedes” : Lewis Hamilton ha ritrovato la pole position a Barcellona, nel GP di Spagna. Una prima posizione che mancava dalla prima gara, in Australia. “Mi mancava da troppo la pole, ne avevo bisogno“, ha commentato a caldo Hamilton. Segno dei progressi fatti dal britannico e dalla Mercedes, anche se il campione del mondo ha chiarito ai microfoni di Sky Sport F1 HD che la situazione ottimale è ancora lontana. “Non credo di aver trovato ...

