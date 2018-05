F1 Gp Spagna 2018 | Hamilton in pole La griglia di partenza

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ Qualifiche live : la Ferrari mostra i muscoli - Vettel sotto l'1'17' : Diretta Formula 1 streaming video SKY F1 Qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

F1 - GP Spagna 2018 : qualifiche e griglia di partenza. Pole-position per Lewis Hamilton - Ferrari in seconda fila : Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel GP di Spagna. Il britannico ha ottenuto un tempo di 1’16″173, nuovo record del circuito di Barcellona, prendendosi la prima fila accanto al compagno di squadra Valtteri Bottas, fermatosi a soli 40 millesimi. In seconda fila le due Ferrari, con Sebastian Vettel a precedere Kimi Raikkonen. Dietro i due Red Bull, Max Verstappen (quinto) e Daniel Ricciardo (sesto). Una qualifica dominata ...

F1 - QUALIFICHE GP Spagna 2018 : HAMILTON RISOLVE IL REBUS GOMME ED E’ IN POLE. VETTEL TERZO : BARCELLONA, 12 MAGGIO 2018 F1, QUALIFICHE GP SPAGNA 2018 : QUALIFICHE tiratissime risolte nel finale dalla pole di Lewis HAMILTON. Bottas si ferma a soli 40 millesimi dal compagno di squadra. VETTEL e Raikkonen sono TERZO e quarto, qualificati con gomma più dura a causa dell’incertezza delle condizioni della pista. Dietro alle Rosse le Red Bull seguite da Alonso. Le Haas sorprendono qualificandosi per il Q3 con gomma gialla (da ...

F1 - GP Spagna 2018 : come rivedere le qualifiche in differita e replica? Gli orari e il palinsesto su TV8 : GP Spagna 2018: come GUARDARE LE qualifiche IN DIRETTA TV E STREAMING Le qualifiche del GP di Spagna 2018 saranno trasmesse in replica su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 19.00, 20.45,...

F1 - GP Spagna 2018 : quando si corre la gara? Orario d’inizio e programma di domenica 13 maggio. Come vederla in tv : domenica 13 maggio alle 15.10 il GP di Spagna 2018, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio ...

F1 - GP Spagna 2018 : come rivedere le qualifiche in differita e replica? Gli orari e il palinsesto su TV8 : Oggi sabato 12 maggio si sono disputate le qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale Formula Uno. Al Montmelò è andato in scena un grande spettacolo, la lotta per la conquista della pole position è stata molto avvincente e appassionante, i piloti si sono sfidati fino all’ultimo per scattare davanti a tutti e ottenere una posizione privilegiata in vista della gara di domani: partire davanti a tutti su questo tracciato è ...

F1 - GP Spagna 2018 : le previsioni meteo per la gara. 50% di pioggia! : Il GP di Spagna sarà un appuntamento cruciale per la stagione. La Mercedes ha ritrovato la vetta del campionato con Lewis Hamilton, e soprattutto la velocità e la stabilità che pareva aver smarrito. Tante sono le incognite a Barcellona: il vento e l’asfalto con poco grip hanno messo in difficoltà i team nella prima giornata di prove libere, ma in vista della gara potrebbe aggiungersi il meteo. Le previsioni per la giornata di domani non ...

F1 - Griglia di partenza GP Spagna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Griglia di partenza GP Spagna 2018: risultato e classifica delle qualifiche in Q1. Aggiornamento in tempo reale 1.#5 Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) 2.#33 Max Verstappen (Red Bull Racing) 3.#7 Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari) 4.#3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 5.#44 Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) 6.#77 Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas) 7.#14 Fernando Alonso (McLaren) 8.#8 Romain Grosjean (HAAS) 9.#20 Kevin Magnussen ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3. Nella roulette dovuta alla scelta della giusta gomma emergono le Mercedes - ma le Ferrari sono vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula Uno, contraddistinta da cielo coperto e temperature fresche, attorno ai 20°, ha confermato che la Mercedes a Barcellona non scherza affatto. Le due “Frecce d’argento”, infatti, hanno fatto segnare i migliori tempi sia con le gomme Soft che con le SuperSoft lasciando aperto il dubbio su quale pneumatico sarà utilizzato per qualificarsi nel Q2. Il team di ...