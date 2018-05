: .@ScuderiaFerrari ?? @MercedesAMGF1 Sfida a colpi di record ???? In testa nelle #FP3 c’è #Hamilton ?????? 1?… - SkySportF1HD : .@ScuderiaFerrari ?? @MercedesAMGF1 Sfida a colpi di record ???? In testa nelle #FP3 c’è #Hamilton ?????? 1?… - SkySportF1HD : Ultima sessione di libere in Spagna ???? Seguite le #FP3 LIVE ?? #SkyMotori - BriManuela : RT @giroveloce: Non capisco. Noi possiamo batterli in pole per meno di due decimi in Bahrein e Azerbaijan e loro non possono batterci per m… -

Lewis(Mercedes) in prima fila nel Gp di,Vettel è terzo. Condizioni instabili sulla pista. Kimi Raikkonen cambia motore,ma non incorrerà in sanzioni (è il primo). Nella Q1 Vettel è il più veloce su Verstappen. Fuori le Williams e Hulkenberg. Anche nella Q2 Vettel chiude primo davanti a Kimi, poi le due Mercedes.Escono le due Force India e la McLaren di Vandoorne. Nella sessione finale si scatenano le Mercedes e beffano i ferraristi che partiranno in seconda fila davanti alle due Red Bull.(Di sabato 12 maggio 2018)