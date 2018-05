Export di auto negli USA | Trump vuole colpirlo con tariffe al 20%

finanza-infograficando

(Di sabato 12 maggio 2018) L'europeo dell'potrebbe ricevere un altro duro colpo da. Il presidente USA infatti starebbe valutando l'ipotesi di applicare alleimportateUSA una tariffa del 20%. Non solo, alle macchine straniere potrebbero essere pure imposi degli standard sulle emissioni più duri rispetto a quelle che gravano sui costruttori americani. Un trattamento discriminatorio che finirebbe per ostacolare l'arrivo distraniere in territorio americano.Il colpo all'diDonald- secondo il Wall Street Journal - ha avanzato questa proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali costruttori d'mondiali. In base agli accordi con l'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto), l'diStati Uniti è soggetto adel 2,5%, che nel caso dei camion raggiungono anche il 25%. Tutto questo eccezion fatta per quei ...