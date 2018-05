ilgiornale

: Evola è ancora 'maledetto'. Però lo copiano tutti quanti - AdrMontanaro : Evola è ancora 'maledetto'. Però lo copiano tutti quanti - luvjkon : Julius Evola - Esistono ancora Uomini in mezzo a queste rovine ? -

(Di sabato 12 maggio 2018) Saremo anche in una età post-ideologica, come si dice, ma l'ideologia continua a condizionarci come quando imperava. Ovviamente l'ideologia di sinistra, progressista o marxista , che esiste sempre, ...