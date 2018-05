Eurovision Song Contest 2018 | invasione di palco durante l’esibizione del Regno Unito

Fabrizio Moro ed Ermal Meta / Un'esibizione all'insegna del minimale (Eurovision Song Contest 2018) : Fabrizio Moro ed Ermal Meta protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente", canzone che si è classificata prima all'ultimo Festival di Sanremo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:11:00 GMT)

NETTA - CHI È?/ Con "Toy" si rivolge alla platea femminile (Eurovision Song Contest 2018) : Chi è NETTA, la grande favorita per la vittoria all'Eurovision Song Contest 2018: la sua canzone Toy è ispirata al movimento #MeToo ma le critiche non mancano.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:50:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : incursione sul palco - lacrime per SuRie. Vincitore e scaletta : Eurovision Song Contest 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:10:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018 - la finale in diretta streaming e tv : Sul web, la versione in streaming della rete nazionale dalla stessa ora, su RaiPlay, oppure quella 'originale' internazionale, senza commento, sul canale Youtube della manifestazione . [

Eurovision Song Contest : quali sono le canzoni della finale di stasera : Per ascoltare cosa propongono i 26 paesi in gara, tra cui c'è l'Italia con Ermal Meta e Fabrizio Moro The post Eurovision Song Contest: quali sono le canzoni della finale di stasera appeared first on Il Post.

Eurovision Song Contest 2018 - la finale in diretta streaming e tv : Ultima sfida tra 26 paesi per l’Eurovision Song Contest 2018. Ad alternarsi sul palco i 10-10 vincitori delle due serate di semifinali, il cantante del paese ospitante (il Portogallo) e campioni Big Five (da Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito). Tra di loro anche Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, il brano che ha vinto a Sanremo. Per seguire gara e votazioni in televisione l’appuntamento è dalle ...

