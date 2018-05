Esce di casa per cercare il figlio e scopre che è morto in un incidente

Il Segreto Anticipazioni 12 maggio 2018 : Matìas riEsce a riportare Marcela a casa : La Del Molino deve affrontare ancora una volta la rivale Beatriz. Prudencio trama alle spalle di Saul.

A 92 anni Esce di casa e vaga per il quartiere - poi il lieto fine : ritrovata dalla polizia : Era uscita di casa facendo perdere le proprie tracce, ma per fortuna a rintracciarla ci hanno pensato gli agenti della polizia. Protagonista di questa storia una donna di 92 anni, che ieri, dopo essere uscita di casa, aveva iniziato a vagare in...

Potenza : Esce in cerca di asparagi e non fa ritorno a casa - scattate le ricerche : Un 69enne di Noepoli, nel Potentino, si è allontanato da casa alla ricerca di asparagi, e non ha fatto ritorno: non si hanno più sue notizie dal pomeriggio di ieri. I familiari hanno avvisato le forze dell’ordine e sono scattate subito le ricerche che vedono impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco, e volontari della Protezione civile e di altre associazioni. L'articolo Potenza: esce in cerca di asparagi e non fa ritorno a casa, ...

Donna obesa non riEsce ad uscire di casa - arriva la gru dei pompieri : I vigili del fuoco hanno dovuto calare la Donna dall'alto con una barella appesa all'autoscala, affidandola poi ai sanitari del 118.Continua a leggere

Macerata - donna Esce di casa e scompare nel nulla : cadavere trovato nel fiume : Dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno individuato il corpo lungo il fiume anche grazie all'ausilio di un elicottero.Continua a leggere

'Torno domani' - ragazzo di 20 anni Esce di casa e scompare : l'appello della famiglia su Fb : Un ragazzo di 20 anni è scomparso in Trentino nella notte tra giovedì e venerdì, il 3 e il 4 maggio. Il giovane si chiama Cristian Gennaio e, come riporta il quotidiano online 'Dolomiti', il suo ...

“Bugiardi!”. Baye fuori - ma qualcosa non quadra. Il concorrente Esce dalla casa del Gf e - nonostante pianti e sceneggiate - la scelta degli altri inquilini fa infuriare : Dopo l’accesa lite tra Baye Dame e Aida Nizar che, come dice Barbara D’Urso, ha spaccato l’Italia, il Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti prendere con i due inquilini. “Nella casa sono successe cose orrende. – ha spiegato la D’Urso – Io non ci sto e l’Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il ...

Francia - leone crEsce nella casa dei proprietari di uno Zoo privato [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

“Presto!”. GF - malore e diretta sospesa. Esce in ambulanza. Cade a terra all’improvviso sotto lo sguardo degli altri inquilini - la telecamera sfuma in nero e lei viene portata fuori dalla casa : Paura e diretta sospesa al Grande Fratello, una concorrente è svenuta sotto gli occhi degli altri concorrenti e, a quanta pare, sarebbe anche stata trasportata fuori dalla casa per gli accertamenti del caso. “Sarà stata a terra per due o tre minuti“: così avrebbe commentato la vicenda Simone Coccia Colaiuta, uno dei primi a prestare soccorso. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00. La conferma è poi ...

Geordie Shore : Sophie Kasaei dimentica la maglietta ed Esce di casa in reggiseno : ...54 PDT Se vuoi vedere altri emozionati look di Sophie Kasaei, continua a seguire Geordie Shore 16 : le nuove puntate ti aspettano ogni venerdì alle 23:40 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW ...

Esce per dare l’esame della patente e non torna più a casa : Sabrina - 18 anni - è scomparsa : La studentessa del Liceo Gioia di Piacenza è scomparsa lunedì 9 aprile dopo aver sostenuto l'esame per la patente. L'ultima volta è stata vista alla stazione ferroviaria locale: era in biglietteria, poi sarebbe scesa nel sottopassaggio che conduce ai binari e potrebbe aver preso il treno.Continua a leggere

Esce di casa e non torna - 14enne stuprata e uccisa nel parco : 16enne in carcere : Il ragazzino accusato di aver violentato e poi ucciso con dei colpi in testa la ragazzina in un parco pubblico della zona.Continua a leggere

Piacenza - Esce per fare l’esame della patente e non torna più a casa : si cerca una 18enne : Sabrina Ye, giovane piacentina di diciotto anni, non è tornata a casa lunedì pomeriggio. La famiglia ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. In corso le ricerche.Continua a leggere

