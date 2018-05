' Esageri!' In Senza veli e senza trucco | Heidi Klum | ma chi sei?

caffeinamagazine

: @CIAfra73 @AmiciUfficiale secondo me esageri e lo dico in maniera sincera senza nessuna dietrologia dietro - Matt85Mortal : @CIAfra73 @AmiciUfficiale secondo me esageri e lo dico in maniera sincera senza nessuna dietrologia dietro - CatMorland : @Yurippe____ ora esageri ma vorrei riuscire anche io a buttare giù cois tante parole senza svenarmi -

(Di sabato 12 maggio 2018), c'è per caso bisogno di presentazioni? Ce la ricordiamo tutti, agli esordi, con quelle sue gambe chilometriche che, per la cronaca, qualche anno fa ha assicurato per 2 milioni di dollari. Ma ce la ricordiamo anche per la storia d'amore e la bimba avuta da Flavio Briatore, che appena un anno fa ne ha parlato per la prima ...