“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci” Su Sky la vita e la morte di Emanuele

(Di sabato 12 maggio 2018) Nome di battaglia”. E. S. comeSibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di– Dio non, il film-inchiesta in onda domenica 13 maggio alle 23 su Sky Atlantic HD e su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Da un’idea di Roberto Saviano, prodotto dalla Divisione Digitale del Gruppo Gedi, in collaborazione con 42° Parallelo e Sky, e scritto da Diana Ligorio e Conchita Sannino, il film ripercorre la storia del capo della paranza dei bambini di Napoli,Sibillo. Chi è E.S.17? Come si trasforma da adolescente come tanti in un capoclan ...