Eroina e suicidi | viaggio tra i Sikh sfruttati a Latina | i ‘campesinos’ del kiwi italiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Masticano bulbi di papavero per non sentire la fatica, ma cominciano a farsi anche di. Decine sono in cura nei locali servizi antidroga, tre sono morti per overdose nel 2017. È la faccia nascosta dello sfruttamento dei bracciantinei campi della piana di, famosa per la produzione di. La rivela un’inchiesta di Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola. “Masticano il bulbo del papaver somniferum essiccato – spiega Ezio Matacchioni, il neurologo che si occupa di loro al Sert, il servizio per le tossicodipendenze della Ausl di– come i campesinos del Sudamerica fanno con le foglie di coca”. È la droga degli ultimi tra gli ultimi: “È l’avanzo, lo scarto della produzione dell’, quello che rimane dopo che dal bulbo è stato estratto l’oppio. Ne mangiano in media 12-15 al giorno. Non cercano lo sballo, lo ...