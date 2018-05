Emergenza Benevento | sinistra da ' inventare'

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Benevento : Emergenza in difesa. Diretta tv - orario e ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Benevento : Diretta tv e le ultime novità live sugli 11 attesi domani a San Siro per la Serie A. Parecchi gli infortunati in entrambi gli spogliatoi.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:49:00 GMT)

Benevento contro la Lazio in Emergenza : emergenza infortuni per il Benevento: mister De Zerbi per la delicata sfida di domani contro la Lazio dovrà fare a meno di almeno due titolari. Non ci saranno infatti il terzino francese Sagna e il ...