Elezioni | la sfida di Vincenzo Marini Marini | «Trasformeremo il dramma del sisma in

Iraq al voto - aperti i seggi per le prime Elezioni parlamentari del dopo-Isis. È sfida Usa-Iran : Urne aperte oggi fino alle 18 locali (le 17 italiane) in Iran, per le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa, ma soprattutto le prime dopo la sconfitta dell’Isis, cacciato da Mosul e dal resto del Paese l’anno scorso. Il voto si tiene fra misure di sicurezza eccezionali, per scongiurare attacchi da par...

Mattarella sfida i partiti : 'Governo neutrale fino a fine 2018 - poi Elezioni' : Questo potrebbe 'esporre la nostra economia a manovre offensive sui mercati finanziari'. SENZA NUOVA LEGGE ELETTORALE SI RISCHIA STESSA SITUAZIONE 'Vi è il timore che a legge elettorale invariata si ...

Elezioni a Cianciana - è sfida a due per la poltrona di sindaco : Il primo ha una storia politica di centrodestra, il secondo di centrosinistra, ma stavolta entrambi sono sostenuti da due liste civiche trasversali. Martorana, 48 anni, sposato e padre di due figli, ...

Salvini accetta la sfida. “Lavoro per un governo ma Elezioni più vicine” : «Io continuo a sperare di poter fare un governo, perché è quello che ci chiede la gente. Non lavoro per le elezioni, ma non le escludo. E certo, oggi sono più vicine». Matteo Salvini parla per sms perché è in vacanza con Elisa Isoardi in Puglia. Cielo, mare e la sabbia dove infilare il suo 2 di picche per Di Maio: sulle idee politiche dell’uomo si ...

Elezioni REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018 - COME SI VOTA/ Ultime notizie - scheda elettorale : sfida Lega-FI : ELEZIONI REGIONALI 2018, COME si VOTA in FRIULI VENEZIA GIULIA: Ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:59:00 GMT)

Elezioni REGIONALI MOLISE 2018/ Diretta affluenza h12 al 15% - h19 nuovi dati : risultati sfida M5s-Centrodestra : Diretta risultati ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Diretta Elezioni Regionali Molise 2018/ Affluenza e risultati : 15 - 17% voti alle ore 12 - Centrodestra sfida M5s : Diretta risultati Elezioni Regionali Molise 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (Centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni REGIONALI MOLISE 2018/ Risultati diretta - affluenza e confronto con le Politiche : M5s sfida Toma : diretta Risultati ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Elezioni Regionali - il Molise al voto : sfida M5s-centrodestra per il nuovo governatore : Urne aperte in Molise dalle 7 alle 23 per le Elezioni Regionali 2018. Sono circa 331mila gli aventi diritto al voto chiamati a scegliere il nuovo governatore e rinnovare i consiglieri Regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura...

Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - parte la sfida di "Lizzano - L'Alternativa" : Questo progetto intende dare un cambiamento generazionale della politica locale che ha caratterizzato il nostro paese in questo ultimo ventennio, pertanto riteniamo indispensabile un contributo da ...

Incredibile Salah : un milione di voti alle Elezioni presidenziali egiziane - meglio dello sfidante di Al-Sisi : Non è la prima volta, che per goliardia o altro compaiano i nomi dei calciatori sulle schede elettorali. Ma ciò che è successo in Egitto, dove si sono svolte le elezioni presidenziali, è probabilmente ...

Salvini sfida Di Maio : “Governo subito o Elezioni”. La replica : “Vuole esecutivo con Pd e Fi? Auguri” : «Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare» dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Il capo politico del M5s su twitter replica: «Salvin...

Nelle Elezioni egiziane Al Sisi sfida Al Sisi : Le elezioni del 26 marzo sono accusate di essere una farsa. Il presidente uscente si presenta senza avversari, ma nel paese i semi che hanno potato alla rivoluzione del 2011 non sono spariti. Leggi

Elezioni - Chiamparino apre ai 5 stelle. Renzi lo sfida : ‘Venga a dirlo in direzione’. Serracchiani lascia la segreteria nazionale : Le grandi manovre sono cominciate. Nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per “lavorare” e “risollevare quello che c’è” e le sue parole raccolgono gli applausi dei maggiorenti Renziani, Sergio Chiamparino dà voce a chi nel Pd contesta la decisione di Matteo Renzi di restare segretario fino a dopo la formazione del governo. E apre alla possibilità categoricamente esclusa dal leader ...