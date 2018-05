Einar sorpresa al bacio | entra Valentina la sua fidanzata

Valentina - fidanzata di Einar / Chi è? La lettera ad Amici 17 poi la sorpresa in studio : Grande sorpresa per Einar: nella nuova puntata del serale di Amici 17 arriva prima la lettera della sua fidanzata Valentina e poi proprio lei. Baci e lacrime in diretta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:00:00 GMT)