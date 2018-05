Ebola | bloccato nell’aeroporto dell’Uganda un viaggiatore dal Congo | caso sospetto

meteoweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) Un uomo in viaggio dalla Repubblica democratica delverso il Kenya è statoall’aeroporto internazionale di Entebbe, in Uganda, per essere sottoposto ai test anticomedi infezione. Il ministro ugandese responsabile per i temi di salute, Sarah Opendi, ha spiegato telefonicamente alla Xinhua che il passeggero ha la febbre alta, pur non mostrando altri sintomi della malattia che è tornata a colpire in. “In questo momento si trova in isolamento nell’ospedale di Entebbe. Campioni di sangue sono stati inviati all’Uganda Virus Research Institute”, ha riferito il ministro precisando che, secondo le informazioni disponibili, l’uomo ha perso la moglie 3 settimane fa, anche se non sono note le cause della morte. Opendi ha aggiunto che in questa fase tutti i passeggeri in entrata nel Paese vengono sottoposti a screening ...