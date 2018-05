“È morto” Musica in lutto | trovato senza vita Il cantante era scomparso da qualche

caffeinamagazine

: RT @Agenzia_Ansa: Morto Tony Cucchiara, ha innovato il musical. Aveva 81 anni, nel 1972 a Sanremo - ActualitiyItaly : RT @Agenzia_Ansa: Morto Tony Cucchiara, ha innovato il musical. Aveva 81 anni, nel 1972 a Sanremo - deky1982 : È morto Robert Miles, con il brano 'Children' diventò il re della trance -

(Di sabato 12 maggio 2018) Aveva 36 anni, e il suo corpo è stato ricirca un giorno dopo la sua scomparsa: gli altri membri della band, chiedendo aiuto nelle ricerche, avevano detto che poteva essere in uno stato mentale “fragile”. La polizia non ha ancora chiarito le cause della morte, che però ha detto non essere sospetta. Scott Hutchison,della band scozzese dei Frightened Rabbit, è statomorto giovedì vicino a South Queensferry, poco a ovest di Edimburgo. BBC News riferisce che i familiari delhanno riconosciuto il corpo. Tramite una nota stampa si sono detti “devastati per la sua morte”: “La depressione è una malattia orrenda che non ti dà alcun preavviso o indicazione su quando si impadronirà di te. Scott ha combattuto coraggiosamente con i suoi problemi per molti anni e siamo immensamente fieri di lui per il modo con cui ha affrontato le sue lotte. ...