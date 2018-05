E-commerce Poste Italiane consegnerà anche sabato e domenica

Ecommerce - fintech e polizze auto : come cambiano le Poste : Meno lettere, più consegne di pacchi dell’Ecommerce. Più ricavi da pagamenti digitali. Nuove assicurazioni per auto, infortuni e per le piccole imprese. Sarà questo l’assetto di Poste italiane al 2022. Il nuovo piano industriale prevede 2,8 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per assicurarsi quote di mercato di rilievo nella distribuzione dello shopping online, nelle nuove forme di pagamento senza contante e nel mercato ...