Due giornate di mercatini a Casale

Valmontone - Due giornate - 5 e 6 maggio 2018 - dedicate alla Salute : eventi nelle piazze cittadine : ... controlli gratuiti per tutti in molteplici e variegate specializzazioni della scienza medica. La prevenzione medica è l'azione tecnico-professionale o l'attività che mira a ridurre eventi ...

Incidenti in alta quota - Due giornate tragiche : quattordici morti di cui sette italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi nelle ultime 48 ore in alta quota. Cinque distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono deceduti cinque italiani e, in tarda mattinata in ospedale, la moglie bulgara di ...

Baseball - Serie A1 2018 : le solite tre già in fuga dopo Due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...

Serie B - Lopez dello Spezia squalificato per Due giornate : Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 38esima giornata, ha squalificato per due turni il giocatore dello Spezia Walter Lopez per “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quindicesima sanzione) e per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro”. Una giornata di squalifica per sette ...

Napoli - chiesta la contemporaneità con la Juve nelle ultime Due giornate : La società campana si è mossa per chiedere di poter giocare in contemporanea ai bianconeri nella penultima giornata. L'articolo Napoli, chiesta la contemporaneità con la Juve nelle ultime due giornate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Venezia : Cav - ponte 25 aprile- Primo Maggio Due giornate da bollino giallo : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Traffico sostenuto su tutta la rete autostradale nei prossimi giorni per il ponte del 25 aprile e 1 Maggio, CAV in campo con tutta la struttura per fronteggiare l’incremento dei transiti sulle tratte di propria competenza. Osservati speciali soprattutto i nodi di Venez

Due giornate con Fiori in fiera : ... la rassegna che il Comune dedica ai Fiori e alle produzioni ortoflorovivaistiche in una cornice di tanti eventi, tra enogastronomia, spettacoli e intrattenimento. L'appuntamento, in programma oggi e ...

Volge al termine CaLibro Festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime Due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

Serie B - Del Grosso del Venezia squalificato per Due giornate : ROMA - Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie B dopo la 12/a giornata di ritorno. Del Grosso , Venezia, è stato fermato per due turni, mentre Carraro , Pescara, , Defendi ,...

BEST WEEKEND / Una Due giorni tutta dedicata alla riscoperta con le Giornate FAI di Primavera : ... soprattutto si arricchì di quelle opere d'arte che lo rendono famoso nel mondo quali la croce d'argento detta dell'Arcivescovo Agnello , VI sec., , la cattedra eburnea dell'Arcivescovo Massimiano ...

Villa Fenaroli si veste retrò per Due giornate : ... introducendo sempre nuovi espositori, che confluiscono in Villa da tutta Italia per proporre il meglio del vintage, e un corollario di spettacoli a tema. Un vero tuffo nel passato , che permette di ...

Lotta salvezza Serie A - 6 squadre per Due posti in 4 punti. Il calendario delle prossime giornate : Due posti per sei squadre. Due posti però che nessun club vuole ottenere perché equivalgono entrambi alla retrocessione. Dando per quasi fatta la discesa in B del Benevento, sei formazioni sono ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia tredicesima dopo Due giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 4 3 2 9 2 France 3 2 1 6 3 Slovakia 3 1 1 5 4 Germany 2 3 0 5 5 Canada 2 1 3 6 5 Ukraine 2 1 3 6 7 NPA 2 1 0 3 8 Switzerland 2 0 0 2 9 Belarus 0 2 2 4 10 Great Britain 0 2 1 3 10 Japan 0 2 1 3 12 Austria 0 1 2 3 13 ITALY 0 1 1 2 14 Belgium 0 0 1 1 14 Republic of Korea 0 0 1 1 14 New ...