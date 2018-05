Dispersi in mare | recuperati i corpi I due giovani gambiani si erano tuffati per

Si tuffano in mare per recuperare un pallone : trovati i corpi dei due ragazzi Dispersi da ieri : Due ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare un pallone e sono scomparsi venerdì pomeriggio nelle acque del Lido di Catanzaro. Stamattina le ricerche, che erano durate fino a tarda notte e ...

Recuperati i cadaveri dei due ragazzi Dispersi in mare a Catanzaro Lido - 2 VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, tuffatosi per aiutare l'amico. ...

Ritrovati i corpi dei due giovani Dispersi in mare a Catanzaro : Le vittime sono due ragazzi di 25 anni, originari del Gambia, che facevano parte di un gruppo di extracomunitari che ieri stava giocando in spiaggia

Dispersi in mare in Calabria : recuperati i corpi : Sono stati recuperati i corpi dei due giovani originari del Gambia Dispersi da ieri pomeriggio nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I cadaveri sono stati avvistati stamani alla ripresa delle ricerche dall’elicottero della Protezione civile regionale e poi sono stati recuperati da una pilotina della Guardia costiera che li ha condotti nel porto di Catanzaro. I due ragazzi si erano tuffati in acqua per recuperare un ...

Recuperati i cadaveri dei due ragazzi Dispersi in mare a Catanzaro Lido - VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, forse tuffatosi per aiutare l'...

Ritrovati i due ragazzi Dispersi in mare a Catanzaro Lido - VIDEO - : Sono stati trovati e recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, forse tuffatosi per aiutare l'...

In mare per recuperare pallone - Dispersi 2 ragazzi a Catanzaro : In mare per recuperare pallone, dispersi 2 ragazzi a Catanzaro In mare per recuperare pallone, dispersi 2 ragazzi a Catanzaro Continua a leggere L'articolo In mare per recuperare pallone, dispersi 2 ragazzi a Catanzaro proviene da NewsGo.

Catanzaro choc. Due ragazzi Dispersi in mare : ricerche senza esito : Si teme il peggio per due ragazzi originari del Gambia. I due risultano dispersi dal pomeriggio di venerdì nelle acque

Catanzaro - due ragazzi Dispersi in mare : 02.33 Due ragazzi originari del Gambia risultano dispersi dal pomeriggio di ieri nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I due giovani, secondo testimoni, erano sulla spiaggia con altri connazionali a giocare a pallone. Quando la palla è finita in mare si sono tuffati per recuperarla e sono scomparsi alla vista dei compagni. Scattato l'allarme, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Guardia costiera. Le ...

Catanzaro - due ragazzi Dispersi in mare : volevano recuperare un pallone : Due ragazzi originari del Gambia risultano dispersi dal pomeriggio di venerdì nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. I due, secondo alcune testimonianze, erano sulla spiaggia in ...

Si tuffano in mare a Lido - due Dispersi - 3 VIDEO - : Due giovani immigrati si sono tuffati in mare dalla spiaggia nel quartiere Lido di Catanzaro nel pomeriggio. I due, in acqua per recuperare un pallone con il quale giocavano, avrebbero avuto ...

Aldo e Antonio Dispersi in mare : "C'era una zattera - cercateli" : Gli aggiornamenti non sono positivi. Secondo il sito portoghese 'Correio da Manha' sono stati trovati in mare resti del Bright, la barca a vela da 14 metri targata Olbia che da tre giorni risulta dispersa in mare...