DIRETTA - Amici 17 | chi la spunterà tra Emma e Carmen?

(Di sabato 12 maggio 2018) Oggi, 12 maggio, andrà in onda una nuova puntata del serale di17. Tanti nodi verranno al pettine, infatti settimana scorsa ci siamo lasciati con la sfida lanciata da Rudy Zerbi, in cui chiedeva che venisse eliminata una concorrente tra. Sfida che non è andata in porto, visto che la commissione interna di ballo non se l'è sentita di dare un giudizio in merito al talento delle due ragazze., però, si risfideranno stasera e durante la puntata scopriremo chi tra le due dovrà lasciare la scuola. Questo metodo delle sfide dirette varrà, in futuro, anche per gli altri concorrenti. Infatti, in una prima fase sarà la commissione a intervenire con il metodo del "Si o No", mentre nella seconda ci sarà una sfida tra due concorrenti e colui che prenderà meno voti, dovrà abbandonare il programma....