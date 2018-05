Di Maio | sono ottimista | se ci attaccano siamo su buona strada

Italia’s Got Talent 2018 : ecco la nuova giuria. Ci sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi : Federica Pellegrini Rivoluzione ad Italia’s Got Talent, il Talent show in onda su Tv8 e Sky Uno. Dopo tre anni, cambia la quota rosa al bancone della giuria, dove si registrano le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Nella nona edizione, prevista per l”autunno prossimo, al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano – confermati dietro al bancone della giuria – ci sarà una delle sportive italiane più amate e ...

M5S-Lega : chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...

Governo : Di Maio - populista? Dimostrerà che le cose si possono fare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano Governo populista, qualcuno parla di minaccia per il mondo, io penso che sarà un Governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all’altezza della situazione, che le cose che gli italiani si aspettavano si possono fare”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine del confronto con Matteo Salvini.“Io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere – risponde a ...

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista

Così Di Maio e il M5s sono riusciti a far diventare Berlusconi uno statista responsabile : Prima la posizione di Di Maio più morbida nei suoi confronti, poi la decisione di un passo di lato per far nascere un governo tra M5s e Lega: Silvio Berlusconi, seppur sconfitto e fuori dal governo, ora rivendica il suo ruolo di "responsabile" e "statista", grazie anche alla legittimazione che, indirettamente, ha finalmente ricevuto dal MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Governo - Scanzi : “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione - ma di coerenza” : “Salvini dice che c’è ancora uno spiraglio di Governo Lega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo Salvini”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da Salvini. O lui ...

Di Maio : "I principali responsabili dello stallo sono Salvini e Renzi" : Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione di stallo in cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo lui sono i principali responsabili nei due "Matteo", ossia Salvini e Renzi, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Di Maio avrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Di Maio : «Berlusconi? Nessun veto - i responsabili dello stallo sono altri» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di Forza Italia e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. «Noi vogliamo un governo a due, non a quattro»

Luigi Di Maio senza vergogna a DiMartedì : 'Tutti hanno posto veti - ho capito perché i partiti sono morti' : La sfacciataggine è legata a doppio filo con la politica, certo. Ma quella di Luigi Di Maio raggiunge vette forse mai sfiorate in precedenza. Il problema, però, è che in molti credono ancora alle panzane del leader grillino. L'ultima, clamorosa, è ...

Giorgetti - "con M5s spazi ci sono - Berlusconi passo di lato"/ Governo - Di Maio : "decreto per voto a giugno" : Giorgetti, "Berlusconi dia appoggio esterno a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...