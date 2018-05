Di Maio : se ci attaccano è buona strada : Così il capo politico del M5s Di Maio in un video su Facebook dove aggiunge: sono quelli "che fanno parte della vecchia politica e attaccano questo governo che ancora deve nascere". Infine: "La ...

Di Maio : se ci attaccano è buona strada : 20.50 "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Così il capo politico del M5s Di Maio in un video su Facebook dove aggiunge: sono quelli "che fanno parte della vecchia politica e attaccano questo governo che ancora deve nascere". Infine: "La discussione va avanti, ci sono ...