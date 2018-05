Di Maio-Salvini verso l’accordo | «C’è intesa sui temi caldi» Il leader leghista

Di Maio -Salvini : "Accordo su molti punti" : Roma, 12 mag. , AdnKronos, - L'accordo di governo prende forma e proseguirà anche domani a Milano il tavolo M5S-Lega per la stesura del programma, con un'intesa già raggiunta su molti punti, come ...

Vertice Lega-M5S - Salvini e Di Maio : 'Accordo su punti chiave' | : Leader e delegazioni delle due forze politiche stanno definendo l'intesa sulla base di una bozza di programma comune. "Sono ottimista", dice Di Maio . Ancora non si parla di nomi per l'esecutivo da ...

Governo - Salvini : con M5s c'è accordo su punti caldi. Di Maio : lavoriamo per il cambiamento : "Occorre rinegoziare i trattati Ue" dice il leader del Carroccio. Per Di Maio "è stata una giornata produttiva. Sul contratto possiamo terminare la prossima settimana"

Salvini e Di Maio snobbano Roma : quell'idea dei vertici itineranti : Sbagliata, sbagliatissima, la scelta di snobbare Roma come sede istituzionale e di governo, traslocando a Milano per il vertice forse decisivo - tra M5S e Lega - per la stesura del contratto su cui ...

Pronta la bozza del contratto M5S-Lega. Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi” : «Se la compatibilità arriverà all’80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato». Matteo Salvini lascia la riunione con il M5S a Milano dove si sta discutendo la bozza per il contratto di governo. Secondo Salvini , comunque, c’è accordo «sui punti caldi» come tasse, pensioni e immigrazione. Parere confermato da Di Maio che ha spiegato: «la trattativ...

M5s-Lega - governo : nodo premier terzo/ Live - Salvini dopo incontro con Di Maio : "Accordo su punti chiave" : M5s-Lega, ultime notizie governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:53:00 GMT)