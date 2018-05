Di Maio-Salvini a Milano | al via il vertice al Pirellone

Vertice Salvini-Di Maio al Pirellone : Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone. Il capo politico del M5S e il segretario leghista sono chiusi in riunione, mentre i loro 'sherpa' stanno portando avanti la trattativa ...

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...

Governo - ultimo vertice Salvini-Di Maio. Spunta la bozza del contratto : ultimo atto della trattativa tra Salvini e Di Maio: oggi l'incontro decisivo a Milano. "Si parlerà solo del contratto di Governo e non di nomi", assicura il leader M5S. Ma sul dialogo tra Lega e 5 ...

